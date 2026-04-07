El País

MOPT valora incluir cuarto nivel de la Lima y paso a desnivel del Quijongo en concesión de vía a Cartago

Obra había sido eliminada por falta de recursos debido a atrasos en proyecto Taras-La Lima

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Por Patricia Recio
Paso Desnivel La Lima Cartago
El cuarto nivel buscaba facilitar el tránsito entre Cartago centro y El Guarco sobre la Interamericana sur. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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