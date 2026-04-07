MOPT valora incluir cuarto nivel de la Lima y paso a desnivel del Quijongo en concesión de vía a Cartago

El cuarto nivel buscaba facilitar el tránsito entre Cartago centro y El Guarco sobre la Interamericana sur.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), valora incluir en el contrato de concesión para la ampliación de la vía a Cartago, el cuarto nivel que se eliminó del intercambio de la Lima y un paso a desnivel en la intersección del Quijongo.

De acuerdo con el jerarca de ese ministerio, Efraím Zeledón, si bien en la iniciativa privada presentada por la empresa MECO para ese proyecto no venían incluidas, dentro de los ajustes que se están realizando al cartel se está analizando añadir dichas obras.

“Lo que estamos valorando es eventualmente con el concesionario (que resulte seleccionado) valorar la viabilidad de incluir no solo el cuarto nivel de la Lima, sino el paso de desnivel en el Quijongo, tomando en consideración que eventualmente ahí estaría el hospital de Cartago y que sería bueno incluir esas obras que serían muy beneficiosas para los cartagineses”, explicó.

El ministro recordó que la propuesta inicial planteada por MECO en el 2019 contemplaba el proyecto de Taras-la Lima, el cual ya se ejecutó con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El cuarto nivel del intercambio de la Lima se eliminó en el 2024, debido a que, según argumentó el entonces jerarca del MOPT, Mauricio Batalla, los recursos no iban a ser suficientes y, según él, no se requería.

En esa oportunidad, Batalla aseguró que la intersección mantendría un “buen nivel de servicio” sin ese paso superior hasta el 2038.

Posteriormente, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), advirtió que el intercambio quedaría obsoleto en menos de ocho años debido a esa decisión.

Y el año anterior, el actual jerarca y el viceministro de Infaestructura, Pablo Camacho, reconocieron ante los diputados de Cartago que construir ese nivel adicional, sin ejecutar la ampliación de la ruta hasta Tejar de El Guarco, en las cercanías del Quijongo, solo “trasladaría la presa” y convertiría la Interamericana Sur en un embudo.

Tras la eliminacion del cuarto nivel, los vehículos que viajan desde y hacia Cartago deben usar las rotondas para acceder al túnel que conecta con El Guarco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La finalidad de ese nivel superior era permitir el tránsito para los vehículos que viajaran desde Cartago hacia El Guarco, sin detenerse.

El proyecto de Taras-la Lima originalmente tenía un costo de $58 millones; no obstante, debido a atrasos y cambios en diseños, ese monto se habría incrementado en alrededor de $20 millones. La obra recibió orden de inicio en enero del 2021 y debía entregarse en un plazo de 28 meses, pero, a la fecha, aún se ejecutan obras complementarias en los niveles inferiores de ambos pasos.