El País

Ampliación de vía a Cartago está a dos pasos de iniciar proceso de contratación

Cartel está bajo revisión. CNC depende de consultas ante Hacienda y Aresep para publicar concurso de futura concesión

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Por Patricia Recio
Carretera Florencio del Castillo
La primera etapa en ejecutarse sería la de la autopista Florencio del Castillo, que finaliza en Hacienda Vieja. (Alonso Tenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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