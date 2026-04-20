El País

MOPT reprograma pruebas prácticas de manejo del 8 de mayo: vea la nueva fecha

El próximo 8 de mayo se realizará el traspaso de poderes en el que Laura Fernández asumirá como presidenta de la República. Conozca la nueva fecha asignada, cómo verificar su espacio y las opciones si no puede asistir ese día.

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Por Sebastián Sánchez
La prueba práctica de manejo es el último escalón antes de conseguir la licencia de conducir. El MOPT brindará ese servicio de manera ampliada en los sábados de enero. Fotografía: MOPT.
Pruebas de manejo programadas para el 8 de mayo fueron reprogramadas.







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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