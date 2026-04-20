MOPT reprograma pruebas prácticas de manejo del 8 de mayo: vea la nueva fecha

Pruebas de manejo programadas para el 8 de mayo fueron reprogramadas.

Las pruebas prácticas de manejo programadas para el próximo viernes 8 de mayo sufrieron una reprogramación. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que este cambio responde al asueto nacional concedido por el traspaso de poderes.

Los exámenes se aplicarán el lunes 1.° de junio. La Dirección General de Educación Vial (DGEV) confirmó que las personas mantendrán la misma hora y la sede que matricularon originalmente.

Los usuarios ya pueden verificar los datos de su nueva cita en el Sistema de Acreditación de Conductores (SAC). La consulta se realiza a través del sitio web oficial de Educación Vial.

Si una persona no puede asistir en la fecha asignada, tiene la opción de cancelar su espacio en línea. El sistema permite matricular una nueva cita según la disponibilidad posterior del interesado.

Educación Vial aclaró que para el 8 de mayo no existía matrícula de pruebas teóricas. Por este motivo, el servicio de exámenes escritos no presenta afectaciones para los usuarios.

El asueto implica que todas las sedes de la institución permanecerán cerradas durante el viernes del traspaso de poderes. No se brindará ningún servicio relacionado con trámites de acreditación de conductores en esa fecha.