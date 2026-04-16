El País

Feriados del 2026: próximo descanso en mayo permitirá tres días libres seguidos

Descubra qué feriado permitirá tres días libres seguidos y cómo se distribuyen las demás fechas del año

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Por Silvia Ureña Corrales
Listado de feriados oficiales y no obligatorios en Costa Rica para el segundo semestre del 2025, según la legislación laboral vigente.
El feriado del 1 de mayo generará un fin de semana largo de tres días en 2026, uno de los pocos del calendario. (Canva/Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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