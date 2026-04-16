Feriados del 2026: próximo descanso en mayo permitirá tres días libres seguidos

El feriado del 1 de mayo generará un fin de semana largo de tres días en 2026, uno de los pocos del calendario.

El calendario del 2026 define las fechas clave de descanso para las personas trabajadoras, con una distribución que limita las oportunidades de pausas prolongadas. Sin embargo, el próximo feriado traerá un respiro importante en medio del año.

Tras el paso del feriado de abril, el siguiente día libre se ubicará en mayo y coincidirá con el cierre de semana, lo que permitirá un descanso extendido para una parte de la población.

El próximo feriado será en mayo

El Día del Trabajador, que se celebra el viernes 1 de mayo, será el siguiente feriado en el calendario.

Esta fecha es de pago obligatorio, lo que implica que las personas trabajadoras reciben el salario del día aunque no laboren. En caso de trabajar, el patrono debe reconocer un pago doble, según el Código de Trabajo.

Al coincidir con viernes, este feriado se unirá con el sábado 2 y el domingo 3 de mayo, lo que generará un periodo de tres días libres consecutivos.

En el caso de las personas trabajadoras del sector público, el descanso podría extenderse hasta seis días, debido al asueto firmado por el presidente Rodrigo Chaves para el viernes 8 de mayo, con motivo del traspaso de poderes.

Se trata de uno de los pocos fines de semana largos del año, debido a que varios feriados importantes del 2026 caerán en sábado o domingo.

Así quedan los feriados en el resto del año

Después de mayo, el calendario mantiene otras fechas relevantes, aunque no todas permitirán descanso extendido:

25 de julio (sábado): Anexión del Partido de Nicoya — pago obligatorio

Anexión del Partido de Nicoya — pago obligatorio 2 de agosto (domingo): Virgen de los Ángeles — pago no obligatorio

Virgen de los Ángeles — pago no obligatorio 15 de agosto (sábado): Día de la Madre — pago obligatorio

Día de la Madre — pago obligatorio 31 de agosto (lunes): Día de la Persona Negra y Cultura Afrocostarricense — pago no obligatorio

Día de la Persona Negra y Cultura Afrocostarricense — pago no obligatorio 15 de setiembre (martes): Independencia — pago obligatorio

Independencia — pago obligatorio 1 de diciembre (martes): Abolición del Ejército — pago no obligatorio

Abolición del Ejército — pago no obligatorio 25 de diciembre (viernes): Navidad — pago obligatorio

La distribución de los feriados obliga a una mejor planificación del tiempo libre, tanto para personas trabajadoras como para empresas. Sectores como turismo, comercio y transporte suelen registrar mayor actividad durante los fines de semana largos.