El País

MOPT no descarta negligencia o sabotaje como causa de falla que sacó de operación radar del Santamaría

Aviación Civil investiga qué produjo la suspensión eléctrica que conllevó al cierre del espacio aéreo durante 7 horas

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Falla aeropuerto
La operación del Santamaría estuvo suspendida durante 7 horas el miércoles. (Jose Cordero/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RadarJuan SantamaríaMOPT
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.