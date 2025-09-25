MOPT no descarta negligencia o sabotaje como causa de falla que sacó de operación radar del Santamaría

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no descarta que la falla eléctrica que dejó fuera de operación el radar del aeropuerto Juan Santamaría el miércoles y provocó el cierre del espacio aéreo nacional durante más de 7 horas, haya sido causada por negligencia o de forma intencional.

Así lo sostuvo el jerarca de ese ministerio, Efraím Zeledón, quien reiteró que desde que se produjo la falla, el director de Aviación Civil, Marcos Castillo, ha mantenido reuniones con técnicos y proveedores analizando la causa del fallo.

“Se tiene previsto hacer una investigación interna y con especialistas externos para definir si lo sucedido fue intencional, negligencia o fortuito y se sentarán las responsabilidades que correspondan”, agregó.

El ministro añadió que ya se sustituyó el equipo dañado y se está a la espera de determinar la causa exacta del daño para implementar las medidas correspondientes.

En comunicado difundido el miércoles, el Sindicato de Controladores Profesionales de Aproximación de Costa Rica (Siproc) indicó que ya habían advertido a autoridades del MOPT y Aviación Civil, sobre la necesidad de mantener personal técnico y de mantenimiento disponible las 24 horas, todos los días, para prevenir riesgos de este tipo y aseguraron que también se había comunicado al director de Aviación, sobre las recurrentes fallas en los sistemas de radar y comunicaciones del aeropuerto.

En tanto, el Sindicato de Profesionales en Control de Tránsito Aéreo (Sitecna), otra agrupación sindical que representa a los controladores que trabajan en la torre de control de la terminal, señaló que lo ocurrido no tenía relación con ningún movimiento sindical y aseguraron mantener una relación “en buenos términos” con las autoridades.

El ministro de Obras Públicas aseguró que en junio sostuvieron una “única reunión” en el Ministerio de Trabajo, en la que participaron representantes del Siproc (que agrupa a los operadores del radar) y Aviación Civil, pero esta no fue específica sobre el tema de las eventuales fallas en los sistemas de monitoreo, sino que más bien se abordaron temas salariales de los controladores.

“El Director de Aviación Civil sí ha tenido constantes reuniones con el proveedor de servicios, los técnicos y demás involucrados, de las cuales hay notas y listas de asistencia y se ha venido trabajando en el mantenimiento y mejora constante de los equipos. Sin embargo, parte de la investigación es validar si a lo interno de la DGAC este tema ya era conocido y no se atendió apropiadamente”, agregó Zeledón.

En el pasado, los controladores aéreos han amenazado con afectar la operación aérea como medida de presión, para exigir mejoras en condiciones laborales.

En diciembre anterior, tras una de esas protestas, el exjerarca de Obras Públicas, Mauricio Batalla Otárola, aseguró que en el primer trimestre de este año daría solución a los reclamos salariales y laborales planteados por los controladores aéreos y estos se comprometieron a garantizar la continuidad del servicio.

Los operadores del radar, que opera fuera del aeropuerto aseguraron haber advertido sobre los riesgos de fallas. (Jose Cordero/José Cordero)

No obstante, esa negociación solo habría incluido a los funcionarios agrupados en Sitecna, quienes se encargan de la operación en la torre de control del Juan Santamaría y no a los operarios del radar.

El fallo de este miércoles, afectó a más de 130 vuelos y unos 4.500 pasajeros. El cierre del espacio aéreo provocó la suspensión de las operaciones tanto en el Juan Santamaría como el Daniel Oduber, en Liberia.