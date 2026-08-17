MOPT habilita paso por puente sobre río Chirripó en vía a Sarapiquí

El puente ubicado sobre la ruta 4 que comunica Río Frío con Puerto Viejo de Sarapiquí estuvo cerrado casi 24 horas.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habilitó este lunes pasadas las 10 a.m. el paso por el puente sobre el río Chirripó en la ruta 4 que comunica Río Frío con Puerto Viejo de Sarapiquí.

Según comunicó el ministerio, la apertura se realizó tras una inspección en la que (Conavi) determinaron, determinaron que el paso por la estructura es seguro, aunque será necesario realizar labores preventivas.

Esos trabajos no implicarán afectación en la circulación, pues se realizarán en la parte inferior del puente. La principal tarea será aumentar la protección de las fundaciones.

“Pese a las fuertes lluvias del fin de semana y a la crecida del río, la estructura no sufrió ningún daño que comprometa su integridad y la seguridad de los usuarios”, añadió el MOPT.

El paso por esta importante ruta fue suspendido al mediodía del domingo, luego del temporal que afectó el Caribe y la Zona Norte por el paso de la onda tropical N.° 32. Las fuertes lluvias provocaron la crecida del río y dejaron al descubierto el lavado de parte del material en una de las pilas del puente.

Esa situación, además, se vio agravada porque esta vía es usualmente utilizada como ruta alterna a la ruta 32, la cual también permanecía cerrada debido a las lluvias.

Con la habilitación de esta vía, todas las carreteras que habían sufrido afectación a causa de las lluvias permanecen abiertas a las 11 a.m. de este lunes.

El aumento en el cauce del río provocó el cierre del paso por el puente desde el domingo a mediodía. (MOPT/MOPT)

Las autoridades destacaron que el puente se encuentra actualmente en fase de intervención como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri)

Los trabajos contemplan la rehabilitación de pilas, reforzamiento de losas, restitución de taludes, mantenimiento en apoyos y en la carpeta asfáltica. Además, se incluye el mejoramiento de barandas, juntas y otros elementos complementarios.

Esos trabajos permitirán mejorar las condiciones estructurales del puente, extender su vida útil y fortalecer las condiciones de seguridad vial y movilidad peatonal en la zona.