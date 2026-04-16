MOPT deberá demoler peajes en Alajuela y Naranjo: Gobierno los considera un obstáculo

El cobro en las estaciones de Río Segundo y Naranjo está suspendido desde agosto del año pasado.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá demoler las casetas de peaje ubicadas en Río Segundo y Naranjo, sobre la carretera entre San José y San Ramón.

La orden fue dada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves el martes, tras la firma de contrato de crédito para la ampliación de ese corredor vial. Chaves aseguró que dicha infraestructura “estorba”.

El cobro en esas estaciones está suspendido desde agosto del año pasado, según el MOPT como medida para mitigar presas en esa ruta.

Las nuevas estaciones se ubicarán en puntos distintos a los actuales y se cobrarían hasta que se complete la ampliación de la vía. (alonso tenorio)

El proyecto de ampliación de la vía a San Ramón, cuyas obras arrancarían a mediados del próximo año, contempla instalar tres casetas de peaje, mediante las cuales se pagará dicha obra.

Sin embargo, estos nuevos puntos de cobro se ubicarán en Los Arcos, (600 metros antes del Centro de Convenciones), en El Coyol (400 metros antes del puente peatonal frente a la Dos Pinos) y entre el intercambio de Grecia y el puente Rafael Iglesias.

El recorrido completo por sentido pasando esas tres estaciones tendrá un costo de ¢1.523 por sentido para los vehículos livianos. El cobro iniciará una vez que se completen las labores de ampliación en cada uno de los trayectos.