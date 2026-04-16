El País

MOPT deberá demoler peajes en Alajuela y Naranjo: Gobierno los considera un obstáculo

Futuras estaciones de cobro se ubicarán otros tres puntos de vía a San Ramón pero se habilitarán hasta que carretera se amplíe

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Por Patricia Recio
Ruta 1 General Cañas Presas
El cobro en las estaciones de Río Segundo y Naranjo está suspendido desde agosto del año pasado. (Alonso Tenorio/Ruta 1 General Cañas Presas_Alonso Tenorio)







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PeajesRuta 1San José-San Ramón
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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