MOPT colocará un puente bailey en este cruce para aliviar presas en Circunvalación y General Cañas

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), planea colocar un puente bailey en el intercambio del Monumento al Agua sobre la autopista General Cañas, para disponer de un carril adicional en ese paso de la ruta de Circunvalación.

Con esta estructura se pretende no solo ampliar la capacidad de la Circunvalación para quienes viajan desde sectores como Pavas y los Hatillos hacia la Uruca y la Circunvalación norte, sino también agilizar los flujos vehiculares de los usuarios que transitan de Alajuela a San José y se incorporan a la Circunvalación a la altura de ese intercambio.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, explicó que el puente permitirá disponer de un carril adicional en el paso sobre la General Cañas, para los vehículos que viajan de sur a norte. Además, se ampliará con un carril más, alrededor de 300 metros de vía a cada extremo en ese mismo sentido, de manera que todo ese tramo del intercambio dispondría de tres carriles.

Con un puente bailey se dispondrá de un carril adicional en el paso elevado de Circunvalación sobre la General Cañas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El MOPT también pretende aumentar la capacidad de la rampa que permite a los vehículos que viajan desde Alajuela dirigirse hacia la Circunvalación norte, lo cual mejoraría el tránsito en la General Cañas, pues eliminaría el efecto de cola.

Para realizar esa maniobra será necesario cerrar la rampa que habilita el tránsito desde el sector de los Hatillos hacia La General Cañas, en sentido hacia La Sabana.

“Tenemos claro que la entrada a San José desde el Occidente en ese punto en específico, es un punto crítico por el congestionamiento y aunque se han hecho obras de mitigación puntuales muy importantes, como la ampliación de un carril en el sector de la Pozuelo y la ampliación de los lazos a la altura del Monumento al Agua, no han sido suficientes y los estudios nos han indicado que esta propuesta ayudaría mucho a mejorar la dinámica tanto en ruta 39 como en ruta 1″, afirmó Zeledón.

La nueva ampliación permitiría que los vehículos que se incorporen desde la ruta 1 hacia la Circunvalación, encuentren un carril adicional tanto en la rampa como sobre la Circunvalación, donde ya no tendrían que detenerse a esperar que los vehículos que vienen desde el sur les cedan el paso, lo que reduciría el efecto de rebote que actualmente llega hasta el puente Juan Pablo II en la General Cañas.

Con estos cambios, el MOPT descartó la intención de cerrar la rampa de la General Cañas a la Uruca que había sido anunciada por el anterior jerarca, como parte de las mejoras que incluyeron el carril adicional entre el puente Juan Pablo II y la fábrica Pozuelo.

La intervención también contempla ampliar la rampa de la General Cañas hacia la Uruca. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El actual ministro indicó que ya cuentan con el presupuesto para estas obras, además el Conavi dispone del puente modular. La intención es que estas labores se comiencen a desarrollar en octubre y finalicen en el primer trimestre del próximo año.

“La empresa contratista está iniciando los estudios para los diseños del paquete estructural de pavimentos y la Dirección de Ingeniería de Tránsito está realizando los conteos necesarios, para brindar las mejores recomendaciones de manera tal que la iniciativa funcione adecuadamente”, agregó.

El ministro aseguró que además se están haciendo todos los análisis para evitar que esta medida genere afectación en otros puntos sensibles como lo son el bajo de los Ledezma y calle Morenos.

Adicionalmente el MOPT valora realizar cambios en el tramo de la Circunvalación que pasa frente al intercambio de Pavas, ahí también se buscaría ampliar un carril a un costado de la Sinagoga, para agilizar el tránsito de los vehículos que transitan desde Pavas hacia la Circunvalación y posteriormente se dirigen a la ruta 27.

El MOPT también valora crear un carril adicional para los vehículos que viajan desde Pavas hacia la ruta 27. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La intención es que estas mejoras puntuales se ejecuten antes de que se pongan en servicio los dos pasos a desnivel que sustituirán las intersecciones semaforizadas en los cruces de los Hatillos 7 y 8 y entre Hatillos 5 y 6, los cuales se estiman estarían finalizados a inicios del próximo año, a fin de evitar que el tránsito que será más fluido desde ese sector genere congestionamientos en estos intercambios.

Además, debido a que en los próximos meses se intervendría el puente sobre el río Torres, ubicado hacia el sur del Monumento al Agua, se pretende ejecutar las obras antes de que inicie este proyecto para evitar afectaciones en el tránsito de ese sector.

Esas obras, se suman a otras modificaciones que se han realizado desde el año anterior en esa zona, donde también se ejecutaron ampliaciones en las rampas y los carriles que comunican la parte inferior del intercambio de Circunvalación con la rotonda Juan Pablo II; así como el citado carril adicional en el sector de la Pozuelo, que permite a los vehículos que viajan hacia la Uruca, evitar detenerse en el semáforo ubicado en la intersección ubicada frente a esa fábrica.