El País

MOPT colocará un puente bailey en este cruce para aliviar presas en Circunvalación y General Cañas

Obras iniciarían en octubre y buscan crear un carril adicional para conductores que viajan desde Hatillos y Pavas

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), planea colocar un puente bailey en el intercambio del Monumento al Agua sobre la autopista General Cañas, para disponer de un carril adicional en ese paso de la ruta de Circunvalación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Monumento al AguaPuente BaileyMOPT
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.