MOPT califica de ‘irracional e improcedente’ acuerdo del Concejo de Turrialba que prohíbe paso de tráileres

MOPT rechaza acuerdo municipal sobre rutas nacionales por falta de fundamento técnico. Alcalde Carlos Hidalgo solicitó audiencia y pide soluciones

Por Hillary Benavides Meléndez
Municipalidad de Turrialba pide soluciones ante peligros en la ruta 10
La Municipalidad de Turrialba pide soluciones ante peligros en la ruta 10 debido al paso de camiones articulados por el cantón. (Cortesía; Concejo Municipal de Turrialba /Cortesía; Concejo Municipal de Turrialba)







