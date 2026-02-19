MOPT califica de ‘irracional e improcedente’ acuerdo del Concejo de Turrialba que prohíbe paso de tráileres

La Municipalidad de Turrialba pide soluciones ante peligros en la ruta 10 debido al paso de camiones articulados por el cantón.

El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, calificó como “irracional” y “de imposible cumplimiento” el acuerdo del Concejo Municipal de Turrialba que prohíbe el paso de camiones articulados de más de 12 metros por el casco central del cantón.

El MOPT rechazó formalmente la disposición municipal al considerar que carece de sustento técnico y no puede ejecutarse, debido a que las vías involucradas forman parte de la red vial nacional, cuya regulación es competencia exclusiva del MOPT.

El Concejo Municipal de Turrialba aprobó este martes 17 de febrero una moción que prohíbe el paso de tráileres, argumentando riesgos en maniobras en intersecciones, congestionamientos y posibles afectaciones a peatones.

El problema se agrava, según la Municipalidad, cuando la Ruta 32 se encuentra cerrada y el tránsito pesado se desvía por la Ruta Nacional 10, que atraviesa el centro del cantón. La multa por irrespetar esta disposición fue establecida en ¢122.597,53.

En un oficio dirigido al Concejo, el Ministerio recordó que cualquier restricción en rutas nacionales debe ser definida por el Gobierno central. Además, señaló que la Municipalidad de Turrialba no cuenta con policía de tránsito municipal, por lo que carece de capacidad operativa para ejecutar la prohibición.

Según el MOPT, el gobierno local incluso requiere el apoyo de la Policía de Tránsito nacional para intervenciones en este tipo de vías.

Disputa por estudio técnico

El alcalde Carlos Hidalgo defendió el acuerdo mediante un video, en el que explicó que la decisión se basó en un estudio técnico de reordenamiento vial elaborado por Ingeniería de Tránsito del MOPT.

No obstante, el Ministerio indicó que dicho informe fue elaborado hace seis años y que en su momento fue rechazado por la propia municipalidad. “Ahora se pretende implementar de forma parcial y a conveniencia”.

Ante este escenario, el ministro comunicó que no enviará oficiales de tránsito para aplicar la medida, al considerar que la propuesta “no es correcta” y su ejecución sería improcedente.

Los camiones articulados deben subirse a las aceras o caen en las cunetas debido a la imposibilidad de hacer giros por las rutas del casco central del cantón, lo que pone en riesgo la vida de las personas, asegura la Municipalidad de Turrialba. (Cortesía; Concejo Municipal /Cortesía; Concejo Municipal)

Municipalidad solicita audiencia al MOPT

Hidalgo informó que solicitó una reunión con las autoridades del MOPT con el fin de buscar soluciones concretas ante las afectaciones que enfrenta la Ruta Nacional 10 a su paso por Turrialba.

“Por eso solicité al ministro y a los técnicos que elaboraron el informe una audiencia. No se trata simplemente de que haya una vía para pasar por pasar. Si nos dan ampliación de curvas, carriles de ascenso, demarcación y colocación de contenciones en los giros donde maniobran los camiones, si nos dan esas condiciones, no hay ningún problema”, expresó.