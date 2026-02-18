Turrialba prohíbe el ingreso de tráileres de 12 metros o más al casco central: qué dice la ley y qué falta que resuelva el MOPT

Concejo Municipal de Turrialba aprobó este martes una moción que prohíbe la entrada de camiones tipo tráiler Foto: Inventario Cultural Turrialba 2019

El Concejo Municipal de Turrialba aprobó este martes una moción que prohíbe la entrada de camiones tipo tráiler con una longitud igual o mayor a 12 metros en el casco central del cantón.

La propuesta fue presentada por el alcalde, Carlos Hidalgo Flores, quien se basó en un estudio técnico de reordenamiento vial en el casco central de Turrialba, elaborado en 2021 por funcionarios de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El estudio establece la prohibición de tránsito para camiones articulados con longitudes iguales o superiores a 12 metros en el casco del distrito, debido a las limitaciones que tienen las intersecciones en la comunidad de Turrialba. Los camiones articulados son aquellos formados por un cabezal y un semirremolque acoplado a él.

En el 2024, un camión cayó en la cuneta e interrumpió el tránsito por la ruta 10, que suele ser ruta alterna ante el cierre de la 32. (Kattia Bermúdez)

La medida toma relevancia por los continuos y recientes cierres de la ruta 32, lo que ha provocado que los vehículos pesados utilicen la ruta 10 como alternativa para llegar a su destino, muchos de ellos, cargados con exportaciones que deben llegar a Limón.

Según las autoridades locales, esto representa un peligro para los habitantes de la zona porque muchas vías del cantón carecen de los radios de giro seguros.

“Para nadie es un secreto que el cierre de la ruta 32 ha generado muchos inconvenientes a las personas en Turrialba. Hemos encontrado un estudio de Ingeniería de Tránsito desde 2021 que alertaba al Concejo Municipal de Turrialba que en nuestro cantón no pueden circular camiones articulados de 12 metros o más de longitud, esto porque los radios de giro no lo permiten. Prácticamente, lo que se genera es que invadan carriles o se suban a las aceras, poniendo en riesgo la vida de muchas personas”, explicó Carlos Hidalgo en las redes sociales de la Municipalidad de Turrialba.

La Nación intentó comunicarse con el alcalde; sin embargo, al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

La multa por irrespetar dicha moción es de ₡122.597,53. Esta sanción aplica por conducir vehículos de carga pesada en zonas urbanas o suburbanas no autorizadas, o por circular con exceso de carga, según el artículo 145, inciso a, de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial.

No obstante, se indicó que camiones con mercadería destinada a comercios locales quedarían exentos.

El acuerdo será comunicado a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Ante consultas de La Nación, el MOPT indicó que el tema se mantiene en trámite.

Ruta 10 podría ya no ser una ruta alterna para los transportistas en cierres de ruta 32 Foto Alonso Tenorio.Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

A la espera de lo que diga el MOPT

Francisco Quirós, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga (Canatrac), advirtió que van a seguir utilizando las rutas hasta que el MOPT indique lo contrario.

“Nuestra posición es que vamos a seguir utilizando las rutas nacionales habilitadas para el tránsito hasta que las autoridades competentes, como el MOPT y sus dependencias, dispongan algo diferente. Ante el comunicado emitido por la Municipalidad de Turrialba, no podemos hacer más que darle recibo y seguir trabajando por el desarrollo del país”.

Para Quirós, la prohibición del ingreso de camiones articulados de más de 12 metros al casco central de Turrialba abre otros interrogantes sobre su impacto en las actividades productivas y comerciales del cantón.

Por ejemplo, Quirós cuestiona cómo van a controlar la zafra de caña, pues vehículos de más de 12 metros transportan este producto que se produce en Turrialba y deben pasar por el cantón.

Además, cómo harán las empresas como las plantas de Firestone o Rawlings, así como ferreterías, compañías de alimentos o cadenas de supermercados para abastecer sus mercados internos ante este proceso.