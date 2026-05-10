El País

MOPT busca otorgar en concesión los depósitos para carros detenidos

Empresa privada se encargaría del manejo, entrega y desecho de los carros que son decomisados

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Por Patricia Recio
08/08/2025, Alajuela, La Guacima, Patio de Vehículos de COSEVI, fotografías para ver lo saturados que se encuentran los patios de vhiculos de la institución.
Los depósitos del Cosevi se mantienen saturados con más de 75.000 vehículos, en su mayoría motocicletas decomisadas. (Jose Cordero/José Cordero)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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