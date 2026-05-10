MOPT busca otorgar en concesión los depósitos para carros detenidos

Los depósitos del Cosevi se mantienen saturados con más de 75.000 vehículos, en su mayoría motocicletas decomisadas.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) busca otorgar en concesión los depósitos de vehículos detenidos que actualmente están a cargo del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), a fin de que un privado se encargue del financiamiento, construcción, mejora, así como la administración, operación y mantenimiento de esos planteles.

De acuerdo con la secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Paula Reyes, se trata de una iniciativa pública que se está promoviendo precisamente con el Cosevi, a fin de hacer más eficiente la gestión de los patios que tiene a cargo ese consejo, además de procurar el uso oportuno de los desechos.

“Sabemos que los carros y las motos quedan ahí por por años y lo que hacen es acumularse, en temas de tramitación para sacar los vehículos o eventualmente que se perdieron, entonces lo que se está buscando es que un inversor privado venga e impulse estos patios para hacer un mejor uso de estos recursos”, explicó Reyes.

De acuerdo con la encargada de Concesiones, actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de formulación del perfil y ya cuentan con un cartel listo, por lo que esperan llevar este pliego a la próxima sesión de la junta directiva del consejo, para que este defina si aprueba su promoción.

De contar con ese aval, se lanzaría una licitación para la fase de preinversión. Una vez que se defina la factibilidad técnica, financiera, legal y ambiental, se promovería la estructuración y licitación del proyecto. Esa primera etapa tendría un costo de ¢130 millones.

De acuerdo con la información del CNC, el proyecto se desarrollaría mediante un modelo de Asociación Público Privada (APP) y contempla la construcción y equipamiento de instalaciones, servicios complementarios como transporte y acarreo de vehículos a los depósitos, sistemas de almacenamiento e inventario, custodia de vehículos decomisados, disposición para vehículos no retirados (chatarra), plataforma informática, centro de llamadas para brindar información a los propietarios sobre el estado de la detención y la ubicación de los vehículos, entre otras mejoras en el cobro a los usuarios.

Los planteles se ubicarían en todo el país, pues se otorgarían, bajo la figura de APP, los nueve predios con los que cuenta actualmente el MOPT y además se solicitaría al concesionario analizar la necesidad de contar con terrenos adicionales, debidamente acondicionados y equipados, que se ubicarían según demanda en otras regiones del país.

Algunos vehículos detenidos llevan más de 30 años en los depósitos del MOPT, sin que sus propietarios los reclamaran y sin que se pueda disponer legalmente de estos. (Jose Cordero/José Cordero)

El año anterior, el Cosevi reportó que más de 75.000 vehículos –en su mayoría motocicletas– mantenían saturados sus depósitos.

La capacidad de la institución para desinscribir y disponer de los automotores no reclamados es de alrededor de 2.000 por año, por lo que limpiar esas instalaciones para contar con espacio suficiente para albergar los nuevos vehículos que se decomisan en operativos de tránsito tomaría más de 35 años.

El principal problema para disponer de los vehículos que no son reclamados radica en el trámite legal ante el Registro Nacional, para poder desinscribir los vehículos y que así puedan ser recolectados como chatarra. La intención del CNC es que la concesionaria que se contrate como parte del proyecto disponga del personal para realizar esas gestiones.