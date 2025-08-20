Cosevi lanza servicio para recobrar vehículos retenidos y aliviar saturación en sus depósitos

Las motocicletas son los vehículos que más saturan los planteles del MOPT. (Jose Cordero/José Cordero)

Con más de 75.000 vehículos retenidos en sus planteles —en su mayoría motocicletas—, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) anunció este 20 de agosto un nuevo servicio que busca facilitar la devolución de bienes como vehículos no inscribibles, de competición y en trámite de registro.

Las citas también apuntan a propietarios de bicicletas, patines y patinetas que estén en custodia de autoridades y el servicio también se extiende a aquellas personas a quienes se les haya decomisado el permiso de conducir por parte de un oficial de tránsito.

La medida surge en momentos de grave saturación de los depósitos institucionales, cuya capacidad de gestión apenas permite desinscribir y disponer de alrededor de 2.000 automotores por año. A ese ritmo, limpiar los patios de retención tardaría más de 35 años, según admitió recientemente el director jurídico de la institución, Carlos Rivas; según publicó La Nación la semana anterior.

El nuevo mecanismo permite a los propietarios gestionar la recuperación de sus bienes de manera ágil, según un comunicado de prensa del Cosevi, mediante la solicitud de una cita en la página web del Consejo, utilizando el número de la boleta confeccionada en el momento de la infracción.

“Estamos comprometidos en brindar servicios más eficientes y accesibles a los ciudadanos. Con este servicio, buscamos mejorar la experiencia de los usuarios y garantizar que puedan recuperar sus bienes de manera rápida y segura”, aseguró la directora ejecutiva del Cosevi, Nancy Rojas Castillo.

Nuevas citas en Cosevi

Requisitos del trámite

Para retirar un vehículo o bien retenido, el interesado debe presentar: documento de identidad vigente, completamente legible y en buen estado (cédula de identidad-documento de identidad migratorio-pasaporte, de conformidad con el estatus migratorio legal).

Documentación que lo acredite como propietario: factura, certificado, entre otros o en su defecto, declaración jurada con firma autenticada ante notario público o rendida ante funcionario competente de Cosevi, en la que se indique las características de bien que se solicita que se devuelva y que quien gestiona es el propietario de ese bien.

Boleta de infracción y comprobante del pago de la multa respectiva.

Personas menores de 15 años, deben estar acompañados por sus padres o tutores.

Para el retiro de las bicicletas, patines o patinetas, Cosevi indicó que al retirarlas, el conductor y su acompañante (si lo hay) deben llevar casco y chaleco retroreflectivo y cumplir con los requisitos de ley para su circulación o trasladarla por medio de transporte idóneo.

En caso de que el trámite lo realice un tercero, debe presentar autorización con firma autenticada por un notario.

El Cosevi recordó que los vehículos no inscribibles —adquiridos con fines deportivos o laborales— deben limitar su circulación a los espacios destinados para ello, y no utilizarse como medios de transporte formal.

Más información y citas pueden gestionarse en el sitio web oficial: www.csv.go.cr.