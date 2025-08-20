El País

Cosevi lanza servicio para recobrar vehículos retenidos y aliviar saturación en sus depósitos

Nuevo servicio en línea para vehículos no inscribibles de competición, en trámite de registro, así como bicicletas, patines y patinetas

Por Juan Fernando Lara Salas
08/08/2025, Alajuela, La Guacima, Patio de Vehículos de COSEVI, fotografías para ver lo saturados que se encuentran los patios de vhiculos de la institución.
Las motocicletas son los vehículos que más saturan los planteles del MOPT. (Jose Cordero/José Cordero) (Jose Cordero/José Cordero)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

