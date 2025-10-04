El País

MOPT anuncia cierre en Interamericana Sur, por el Cerro de la Muerte: conozca las rutas alternas

Cierra de la Ruta 2 es por deslizamientos que impiden el paso de vehículos

Por Julián Navarrete Silva
Cierre del Cerro de la Muerte, Ruta 2, de 6 p.m. a 6 a.m. por fuertes lluvias y deslizamientos.
El cierre del paso por el Cerro de la Muerte, en la Ruta 2, será desde las 6 p. m. de este sábado hasta las 6 a. m. del domingo. Foto: (MOPT/La Nación)







