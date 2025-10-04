MOPT anuncia cierre en Interamericana Sur, por el Cerro de la Muerte: conozca las rutas alternas

El cierre del paso por el Cerro de la Muerte, en la Ruta 2, será desde las 6 p. m. de este sábado hasta las 6 a. m. del domingo. Foto:

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó sobre el cierre de la Ruta 2, por el Cerro de la Muerte, en la carretera Interamericana Sur, a partir de las 6 p. m. de este sábado y hasta las 6 a. m. del domingo, debido a las fuertes lluvias y a los deslizamientos de tierra.

El paso por esa vía estaba regulado, la mañana de este sábado, a la altura del kilómetro 110, en el sector del Jardín, tras la caída de un árbol la tarde del viernes.

La apertura de esta ruta, la mañana de este domingo, dependerá de una inspección previa hecha por el MOPT.

Ese ministerio recomendó la ruta alterna por Costanera Sur e insistió en que los vehículos articulados no deben usar la Ruta 243 (Pérez Zeledón-Dominical), sino que deben ir hasta Palmar Norte.