Moda en la Asamblea: mientras diputado luce atuendo de más de ¢1,2 millones, muchos optan por diseño nacional y otros rompen el protocolo

Los diputados Antonio Barzuna, Abril Gordienko, Sigrid Segura, Claudia Dobles y Nogui Acosta este 1.° de mayo en la Asamblea Legislativa.

La moda tomó la Asamblea Legislativa este 1.° de mayo. Piezas clásicas, respeto al protocolo, lujo y estilo personal fueron protagonistas durante la sesión solemne en la que los diputados que legislarán en el periodo 2026-2030 se instalaron en el Congreso.

El protocolo de la Asamblea Legislativa dicta que por la solemnidad de la ocasión las diputadas deben de vestir de negro absoluto y los hombres de traje negro, camisa blanca y corbata plateada o gris. Aunque este año muchas personas se apegaron con fidelidad a lo establecido, otras dejaron que su estilo sobresaliera incorporando pequeñas variaciones que le daban un toque diferente a los trajes más tradicionales.

La diputada del PUSC, Abril Gordienko, utilizó diseño nacional para la sesión solemne de este 1.° de mayo. (JOHN DURAN/John Durán)

Los más tradicionales y el diseño nacional

Los diputados oficialistas Nogui Acosta y Grettel Ávila fueron dos de los legisladores más apegados al protocolo. El exministro de Hacienda adquirió un traje negro de tres piezas para la ocasión que eligió por ser “de mucha categoría e ideal para la ocasión”.

El atuendo fue elaborado por Sastrería Triana y el legislador prefirió reservarse el dato del costo. Además, combinó con camisa blanca y corbata plateada. Los zapatos elegidos ya eran parte de su guardarropa para garantizar comodidad.

En el caso de Ávila, la diputada utilizó un vestido de satín ceñido a la cintura y con corte de sirena en la falda. La pieza fue elaborada para este día por la diseñadora ramonense Mariana Hernández. La legisladora eligió joyas discretas en tono dorado que le obsequió su esposo para este “día especial que recordará siempre”.

El diputado oficialista, Nogui Acosta, utilizó un traje de tres piezas y fue fiel al protocolo de vestimenta de este 1.° de mayo. (JOHN DURAN/John Durán)

La socialcristiana, Abril Gordienko, caminó con mucha elegancia en la Asamblea Legislativa mientras vestía un vestido largo con caída en A de la diseñadora Françoise Valer. En la pieza resaltaban detalles calados en los puños de las mangas y en el ruedo de la falda. La cintura estaba ajustada por un cinturón. La diputada elevó su atuendo con un collar de perlas, herencia de su abuelita y mamá.

En la misma línea del negro total, la diputada frenteamplista Vianney Mora lució un vestido que combinó con una chaqueta que parecía confeccionada con organza, asimismo, incluyó en el outfit pantimedias negras. La legisladora no brindó declaraciones de su vestimenta.

Yara Jiménez, elegida como presidenta del directorio, también vistió un look en total black: ella usó un vestido largo, con un cinturón que marcó su cintura y una rosa negra a la altura del pecho. La pieza fue confeccionada por Mario Barboza para la sesión solemne.

Claudia Dobles utilizó un atuendo negro en el que sobresalían detalles en otros colores como rojo y dorado. (JOHN DURAN/John Durán)

La diputada agregó un collar de perlas a su atuendo, un regalo de su esposo y con el que quiso simbolizar “paz y transparencia”. En su maquillaje, la legisladora resaltó sus labios en color rojo.

La diputada del partido Liberación Nacional, Andrea Valverde, fue una de las legisladoras que apostó por lo clásico al utilizar un vestido negro liso que elevó con un collar de perlas de tres vueltas que le prestó “una persona muy especial”.

Antonio Barzuna utilizó un traje de lujo de la diseñadora Carolina Herrera para asumir como diputado de la República. (JOHN DURAN/John Durán)

Un atuendo de lujo

Antonio Barzuna, diputado por el Partido Pueblo Soberano, también quiso apegarse al protocolo utilizando un traje de lujo.

El legislador reveló que utilizó un traje (pantalón y saco) de la diseñadora internacional Carolina Herrera. El precio de estas dos piezas puede ascender a $1.400, según la tienda de la marca en Costa Rica; además, utilizó una camisa del nacional Fabrizzio Berrocal de $180. El atuendo fue completado con zapatos estilo oxford de la firma de alta gama Ferragamo que según la página web tienen un precio de $1.090. El outfit del legislador oficialista ronda un valor de ¢1,2 millones.

Barzuna complementó su vestuario con una corbata negra que afirma le dijeron que se apega al protocolo. Según el diputado, su lujosa vestimenta fue un regalo de su esposa y él desconocía el precio.

“Me siento muy cómodo y contento”, comentó el legislador, quien agregó que arregló su tupida cabellera con gel.

Así vistieron los diputados este 1.° de mayo

Su compañera de bancada, Ana Ruth Esquivel, también reveló que el traje que vistió este 1.° de mayo, integrado por un vestido negro recto a la altura de los tobillos y una chaqueta con aplicaciones negras brillantes, “era caro” pues fue traído del extranjero, sin embargo, no precisó la marca, solamente adelantó que se lo regaló una persona que la quiere mucho y que quería que luciera “como un princesa”.

La diputada agregó a su vistoso traje un set de collar y aretes de alas que la hacían sentir cerca de su madre fallecida.

Iztarú Alfaro, diputada del PLN, utilizó un elegante atuendo de diseño nacional con el que desafió el protocolo. (Fernanda Matarrita Chaves/Fernanda Matarrita)

Estilo propio y un regalo especial

Durante la sesión solemne, también hubo diputados que le pusieron su sello al atuendo aun cuando no se apegara en su totalidad al protocolo.

Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana, vistió un set de saco y falda negra larga en el que sobresalen botones en los que destaca el color rojo, asimismo, la faja que utilizó en la cintura y que enmarca su figura también tiene bordes rojizos. El outfit lo complemento con zapatos negros con dorado con los que buscó “darle un acento”, además, afirmó que utiliza el calzado que tiene.

“Me parece que es adecuado para una ocasión tan solemne”, dijo y contó que el diseño es de la creadora Karla Rodríguez.

Dobles también le agregó a su atuendo un boutonniere con una flor blanca natural.

Con un accesorio similar, la diputada oficialista Cindy Blanco también buscó resaltar su vestimenta con una orquídea natural de color blanco. El vestido de la legisladora contó con una blusa de seda italiana con botones forrados y una maxi falda del mismo material. Su atuendo también fue diseñado por Mario Barboza.

Diputado Antonio Barzuna habla de su atuendo de lujo de este 1.° de mayo

Iztarú Alfaro, de Liberación Nacional, fue una de las diputadas que más arriesgó con su atuendo que si bien es negro, tiene un forro, que resalta en el cuello, con colores verde y dorado, afirmó que con esto busca representar la biodiversidad de Costa Rica.

“Es un diseño hecho por Laura Mata, lo bonito de esto es que ella hace el diseño, pero lo confeccionan jefas de hogar”, comentó.

El liberacionista Eder Ulloa utilizó una corbata que le regaló el alcalde de Alajuela, Roberto Thompson para que "le diera buena suerte". (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Si bien la legisladora dijo desconocer el tipo de tela, parece que el textil utilizado es jacquard, en el que aparecen flores tejidas en color negro.

Otra diputada que desafió el protocolo fue María Eugenia Román, del Frente Amplio, quien a su traje negro le incluyó una camisa amarilla, que dista del negro total que se estila para la ocasión.

De su misma fracción, José María Villalta y Edgardo Araya asistieron sin cumplir a cabalidad el protocolo: aunque vistieron traje y camisa blanca, ninguno utilizó corbata, una costumbre que traen desde anteriores congresos.

Quien no prescindió de este accesorio, fue Eder Ulloa, de Liberación Nacional, quien usó una corbata plateada que le regaló el alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, para “darle buena suerte”.

El diputado utilizó un traje de la Sastrería de Vilo, que según cuenta lo ha vestido durante 15 años.

“Me siento bien vestido y contento”, contó Ulloa.