El País

Moda en la Asamblea: mientras diputado luce atuendo de más de ¢1,2 millones, muchos optan por diseño nacional y otros rompen el protocolo

Este 1.° de mayo, se realiza la sesión solemne en la que los diputados del periodo 2026-2030 se instalan en el Congreso y como es usual, los ‘outfits’ elegidos por los legisladores cobran protagonismo

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Por Fernanda Matarrita Chaves
Los diputados Antonio Barzuna, Abril Gordienko, Sigrid Segura, Claudia Dobles y Nogui Acosta este 1.° de mayo en la Asamblea Legislativa
Los diputados Antonio Barzuna, Abril Gordienko, Sigrid Segura, Claudia Dobles y Nogui Acosta este 1.° de mayo en la Asamblea Legislativa. (John Durán y Rafael Pacheco/John Durán y Rafael Pacheco)







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1 de mayoAsamblea Legislativa
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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