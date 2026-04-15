Ministro del MOPT preocupado por hallazgos sobre seguridad vial en Taras-La Lima. Gira orden para enmendar la situación

El jerarca de Obras Públicas aseguró que todo el proyecto Taras-La Lima, en Cartago, debería finalizar este semestre y que el contratista deberá atender los problemas señalados o emitir los descargos respectivos.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, aseguró este martes que está preocupado por los riesgos de seguridad vial en el proyecto vial Taras-La Lima, en Cartago, los cuales fueron expuestos por un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).

Por ello, giró una instrucción a la unidad ejecutora de la obra para que ordene al contratista atender las falencias señaladas.

“Me preocupa un poco lo que mencionan ellos acerca de la seguridad vial; constantemente le estoy solicitando la unidad ejecutora, que instruyan al contratista poner más demarcación. En cuanto a lo que siempre he mencionado de la iluminación, ya están los postes de la luz y ya están las luminarias. Entonces, en los próximos días ya tendremos iluminado el proyecto”, agregó.

El Lanamme concluyó que persisten problemas con el ordenamiento del tránsito y la calidad de la demarcación (visibilidad) en el proyecto Taras-La Lima, pese a que ya han sido advertidos en otros informes.

Esas fallas incluyen:

Configuraciones de tránsito confusas

Baja reflectividad en las marcas viales, lo cual puede influir directamente en la seguridad de usuarios y trabajadores durante la ejecución del proyecto

El jerarca afirmó que varias de los señalamientos emitidos por el Lanamme ya han sido atendidos y que los que aún siguen pendientes deben solventarse.

El informe advirtió problemas en el ordenamiento vial y calidad de la demarcación que representan un riesgo para el tránsito en varios tramos del proyecto Taras- La Lima. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Lo que hubiera que atender, como siempre lo atenderemos, y en las partes que ya fueron atendidas, pues emitiremos el descargo correspondiente”, dijo.

En relación a las obras pendientes, el ministro dijo que, entre estas, se encuentran dos puentes peatonales, los cuales están a la espera de que la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) coordine los cortes de electricidad para poder realizar los cambios de cable requeridos previo a instalar las pasarelas peatonales. Agregó que el resto de obras marginales y demás detalles estéticos que han sido señalados, deberían finalizar este primer semestre.

El informe dado a conocer este martes por el Lanamme, advierte de que el proyecto presenta incumplimientos en la mezcla asfáltica y la base estabilizada de cemento, así como debilidades en la ejecución de los trabajos, faltante de datos y discontinuidades en el registro, la trazabilidad y el seguimiento de los controles de calidad.