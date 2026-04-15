El País

Ministro del MOPT preocupado por hallazgos sobre seguridad vial en Taras-La Lima. Gira orden para enmendar la situación

Jerarca asegura que en los próximos días se completará la iluminación del proyecto Taras-La Lima y que obras pendientes se completarán este semestre

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Por Patricia Recio
Efraím Zeledón, ministro del MOPT
El jerarca de Obras Públicas aseguró que todo el proyecto Taras-La Lima, en Cartago, debería finalizar este semestre y que el contratista deberá atender los problemas señalados o emitir los descargos respectivos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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