Ministro Arnold Zamora rindió declaración indagatoria por presunta violación

El ministro de Comunicación ha rechazado las acusaciones en su contra

Por Sebastián Sánchez
El ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda, atendió a los medios tras salir de la Fiscalía General, acudió en compañía de su abogado defensor, Edgardo García (al fondo).
El ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda, rechaza la denuncia de violación que un funcionario presentó en su contra. (Christian/Foto: La Nación)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

