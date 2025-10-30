Ministro Arnold Zamora rindió declaración indagatoria por presunta violación

El ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda, rechaza la denuncia de violación que un funcionario presentó en su contra.

El ministro de Comunicación, Arnold Zamora, rindió declaración indagatoria ante el Ministerio Público por un presunto delito de violación contra un funcionario público de 25 años.

Así lo confirmó a La Nación su abogado, Edgardo García. “Sí, la declaración se realizó el miércoles 22 de octubre. Fue una indagatoria bastante extensa”, señaló.

“Muy pocas veces comento temas judiciales con ustedes (periodistas), pero este caso es muy particular”, aclaró.

García explicó que la denuncia fue presentada directamente por la persona ofendida ante la Fiscalía General, pero el expediente fue remitido a la Fiscalía de Género una vez que se determinó que Zamora no contaba con fuero especial, dado que es un ministro sin cartera.

Sobre el estado actual del proceso, el abogado comentó que solo resta la entrega de algunos análisis de laboratorio, antes de que el Ministerio Público adopte una decisión sobre el fondo del caso.

“Creo que ya tienen toda la información recopilada. Está pendiente una de laboratorios de toxicología, que no creo que altere mucho lo que el fiscal tiene a disposición para decidir”, añadió.

Zamora fue denunciado, el 23 de setiembre pasado, por un hombre que dijo haber sido víctima de violación por parte del ministro. Los hechos habrían ocurrido en un hotel de Escazú.

El jerarca negó las acusaciones en un video difundido por Casa Presidencial. En el clip, el jerarca de gobierno identificó a la presunta víctima, con nombres y apellidos; y aseguró que ambos, como personas adultas, consumieron licor y se fueron a un hotel por el estado en que estaban.

