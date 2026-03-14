El País

Ministra tras hackeo al ICE: ‘Esto es un llamado de atención a los países: ojo con quién hace negocios’

Paula Bogantes se refirió al presunto origen chino del hackeo al ICE, en medio de tensiones diplomáticas entre Costa Rica y el gigante asiático

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Por Juan Fernando Lara Salas
Conferencia de prensa en casa presidencial sobre ataque cibernético / foto John Durán
Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología, junto a Gezer Molina Colomer, director de Ciberseguridad del Micitt, y a Esteban Aguilar Vargas, subdirector de Ciberseguridad. Los tres participaron en una conferencia sobre el hackeo al ICE. (JOHN DURAN/John Durán)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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