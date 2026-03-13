El País

Google desarticuló al grupo que habría vulnerado los correos electrónicos del ICE en Costa Rica

UNC2814 es un grupo de ciberespionaje con presuntos vínculos con la República Popular China, según nota técnica emitida por Google el 25 de febrero

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Por Juan Fernando Lara Salas
Paula Bogantes, ministra del Micitt, y Marco Acuña, jerarca del ICE; participaron en la conferencia de prensa donde se dio a conocer una vulneración a la red interna del ICE por parte de cibercriminales.
Paula Bogantes, jerarca del Micitt, y Marco Acuña, presidente del ICE, participaron en la conferencia de prensa donde se dio a conocer una vulneración a la red interna del ICE por parte de cibercriminales. (Lucía Astorga/Lucía Astorga)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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