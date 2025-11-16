El País

Ministerio de Salud preocupado por avalancha en casos de diabetes en Costa Rica; descubra las provincias más afectadas

Diabetes en Costa Rica podría alcanzar una cifra récord de 16.000 nuevos casos en este 2025.

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes
Hasta el 27 de setiembre de este año, se contabilizan 11.830 nuevos diagnósticos. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Diabetes en Costa RicaNuevos casos de diabetes en Costa RicaMary MuniveMinisterio de Saluds
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.