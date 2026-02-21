El País

Ministerio de Cultura denuncia ante la Fiscalía los daños a la histórica Escuela Metálica

Cultura, en conjunto con el MEP, evaluó los daños tras choque de auto

Por Sebastián Sánchez
20 de febrero del 2026. Escuela Buenaventura Corrales en San José. 13:30 hrs. Al ser las 11:50 del jueves 19 de febrero del 2026 se reportó el choque de un vehículo liviano contra la puerta número 3 de la escuela Buenaventura Corrales mas conocida como el edificio metálico. Los daños causados en la puerta y el marco del edificio que es considerado patrimonio nacional fueron cubiertos con una lámina de madera a espera de que expertos en reconstrucción realicen la restauración definitiva. La directora de la escuela, Rosibel Ortega Álvarez, se refirió al accidente. En la foto: Costado este del edificio metálico limitando con el parque España se ve la puerta dañada. Foto: Albert Marín
Daños en la Escuela Metálica fueron denunciados ante la Fiscalía. (Albert Marín/Vehículo causa daños en escuela Buenaventura Corrales.)







