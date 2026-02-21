Ministerio de Cultura denuncia ante la Fiscalía los daños a la histórica Escuela Metálica

Daños en la Escuela Metálica fueron denunciados ante la Fiscalía.

El Ministerio de Cultura y Juventud interpuso una denuncia ante la Fiscalía Adjunta por los daños ocasionados al edificio de la Escuela Metálica, patrimonio cultural de Costa Rica.

Durante la madrugada de este viernes, un vehículo chocó contra la estructura luego de que el conductor perdiera el control.

La entrada principal de la Escuela Metálica resultó dañada tras un choque ocurrido la madrugada de este viernes, en San José centro, frente al parque Morazán. (Chat vecina/Cortesía)

Según un comunicado de esa institución, Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura, pidió a José Fernando Madrigal, director de la Dirección de Patrimonio Cultural, proceder con la denuncia.

Las autoridades determinaron que el principal daño se localiza en uno de los marcos metálicos de la puerta de madera del edificio, el cual se dobló en su base producto del impacto del vehículo.

El edificio ubicado en el corazón de San José, a escasos metros de los parques Morazán y España, alberga a la Escuela Buenaventura Corrales, una de las instituciones de educación primaria más antiguas del país.

La puerta fue reparada temporalmente. (Albert Marín/Vehículo causa daños en escuela Buenaventura Corrales.)

La directora del centro educativo, Rosibel Ortega, explicó a La Nación los daños que sufrió el inmueble: “(El vehículo) tocó el marco, que es parte del metal de la institución. Esa puerta tiene más de 100 años. En este momento lo único, porque como viene el presidente (Rodrigo Chaves), se le puso ahí un arreglo inmediato, pero eso lleva tiempo para arreglarse porque es patrimonio nacional”, explicó la funcionaria.

Cultura descartó que se trate de una puerta original.

“Se confirmó que la puerta de madera afectada no corresponde a la original del inmueble, por lo que podrá ser sustituida sin comprometer la integridad patrimonial del bien”, aseguró Cultura.

La directora de la Escuela Metálica se refiere

Evaluación

Cultura, en conjunto con el Ministerio de Educación Pública (MEP), realizó esta mañana una inspección técnica conjunta en el inmueble.

El edificio es uno de los más emblemáticos del tesoro histórico y educativo de Costa Rica. Fue declarado patrimonio cultural.

El edificio de la Escuela Metálica es patrimonio cultural de Costa Rica. (Albert Marín/Vehículo causa daños en escuela Buenaventura Corrales.)

“Nuestra prioridad es proteger su integridad histórica, asegurar que cualquier intervención se realice con criterios técnicos adecuados y, al mismo tiempo, garantizar condiciones seguras para la comunidad educativa”, dijo el ministro.

El director de Patrimonio Cultural, Fernando Madrigal, explicó que el marco metálico requerirá una intervención especializada. “Será necesario contactar a un especialista en estructuras metálicas para definir el procedimiento que permita devolverle su rigidez estructural y posibilitar la reinstalación de las puertas”.

Añadió que la Dirección de Patrimonio se encuentra elaborando los informes finales para cuantificar los daños, tanto desde el punto de vista técnico como en relación con el tejido histórico del edificio.

Daños en la puerta ubicada en la Escuela Metálica. (Albert Marín/Vehículo causa daños en escuela Buenaventura Corrales.)

La institución indicó además que se gestionará la aplicación de la Ley N.° 7555, Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, con el fin de determinar el impacto del accidente en el inmueble. Para ello, se elaborará de inmediato un informe técnico que documente los daños y defina las acciones correspondientes.

Como medida preventiva, se ordenó la instalación de un cerramiento temporal para garantizar la seguridad y protección del edificio, así como las condiciones necesarias para recibir al estudiantado el próximo lunes, en el inicio del curso lectivo.

Historia

La estructura fue diseñada y construida en Bélgica por el arquitecto Charles Thirion, elaborada en hierro forjado e inspirada en el diseño de la Torre Eiffel.

Posteriormente, fue transportada por barco hasta Costa Rica, donde se ensambló pieza por pieza.

El edificio fue inaugurado en 1896 y se convirtió en el primer inmueble metálico de Centroamérica.

Originalmente, el recinto albergó dos centros educativos separados, uno para niñas y otro para niños, bajo el nombre de Escuelas Graduadas de San José.

Fachada del histórico edificio de la Escuela Metálica. (Foto de archivo). (Rafael Pacheco Granados)

Desde entonces, el recinto ha mantenido de forma ininterrumpida su función educativa. Actualmente, en el edificio operan tres escuelas fusionadas bajo la denominación de Escuela Buenaventura Corrales, en honor a su principal impulsor.

Con el paso del tiempo, el desgaste natural provocó un deterioro progresivo de la estructura, lo que motivó un proceso de restauración y rehabilitación ejecutado entre 2009 y 2011.

Desde 1980, el inmueble fue declarado reliquia de interés histórico y arquitectónico nacional, condición que refuerza la relevancia del impacto ocurrido este viernes.