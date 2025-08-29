Minae propone rechazar incidente de nulidad contra proyecto en Papagayo

Prevista del proyecto Bahía Papagayo de Enjoy Hotels & Resorts en el sector de playa Panamá en Carrillo (Guanacaste) según información publicitaria divulgada por esa empresa. Fotografía:

El Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) remitió a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), un borrador de resolución en el que propone declarar sin lugar un incidente de nulidad absoluta presentado contra permisos ambientales dados al proyecto Bahía Papagayo, de la empresa Enjoy Hotels & Resorts S. A., en playa Panamá (Carrillo, Guanacaste).

Dicho pronunciamiento fue incorporado, la tarde del jueves 28 de agosto, en el expediente de la Setena, el órgano técnico y científico adscrito al ministerio que debe resolver la gestión de nulidad absoluta planteada por la Asociación Confraternidad Guanacasteca contra la viabilidad ambiental de Bahía Papagayo.

La llamada Propuesta de Resolución Incidente de Nulidad Absoluta fue remitida a la Comisión Plenaria de Setena, la cual celebra sesión este viernes y en la que conocería el caso, tramitado bajo el consecutivo D1-0170-2021-SETENA.

Este borrador se incorporó 22 días después de que el Departamento de Asesoría Jurídica emitiera un criterio jurídico en el cual determinó que el régimen legal del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (Ley 6758) es especial y prevalece sobre la Ley Forestal (Ley 7575) en lo relativo al uso de hasta un 30% del área concesionada, aunque tengan bosques.

La Asesoría Jurídica elaboró ese criterio luego de que la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) señalara en el expediente de Setena “la existencia de criterios divergentes” respecto a la aplicación de ambas normativas, según consta en una nota remitida al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra, el pasado 18 de julio.

Desde el 14 de agosto, La Nación consultó al Minae sobre dicho criterio, en especial sobre la prevalencia del régimen especial frente a la Ley Forestal N.° 7575. Hasta el momento, el ministerio permanece sin responder.

La propuesta de resolución del caso cita y detalla el oficio DAJ-MINAE-1591-2025 referido a ese criterio jurídico del 6 de agosto. El borrador de la resolución también indica que es de naturaleza vinculante para Setena.

Según se lee en el borrador, la ley especial 6758 tiene precedencia porque se promulgó antes. En la interpretación, también se indica que el artículo 19 de la Ley Forestal no aplica a los terrenos en concesión porque son bienes demaniales del Estado y no propiedad privada.

“Este artículo está diseñado para regular el manejo de bosques en propiedades privadas, condición jurídica que no corresponde a los terrenos concesionados en el marco del proyecto, dado que los mismos son bienes demaniales del Estado, cuya titularidad pertenece a la República y cuya administración está delegada al ICT”, dice el borrador de resolución en referencia al Instituto Costarricense de Turismo.

El texto propuesto de resolución agrega que, bajo el régimen especial de Papagayo, los concesionarios pueden retirar árboles dentro del 30% del terreno destinado al desarrollo del proyecto.

“Los concesionarios de Papagayo, en cumplimiento del instrumento de planificación, tienen la obligación de conservar (con cobertura vegetal) el 70% restante del área concesionada, pudiendo hacer uso (huella) de hasta un 30%”, cita el escrito.

En contraste, la Asociación Confraternidad Guanacasteca, citada en el borrador, reitera la prevalencia de la Ley Forestal según su Artículo 13, según el cual el patrimonio natural del Estado incluye los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables y de las fincas inscritas a su nombre.

El borrador del Minae concluye que “esta Secretaría resuelve declarar sin lugar el incidente de nulidad absoluta presentado por la Asociación Confraternidad Guanacasteca, en contra de la resolución No. 0591-2022-SETENA” y también rechaza una solicitud de medida cautelar planteada también por la Asociación.

Bosques en Papagayo

Según la documentación del expediente, confirmada por este diario desde el 20 de mayo anterior, Setena solicitó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) un criterio sobre la presencia de bosques y humedales en las tierras concesionadas a Enjoy Hotels. Sin embargo, casi tres meses después, esa respuesta aún no estaba disponible.

En la segunda quincena de mayo, cuando Setena hizo esa solicitud como parte del análisis del incidente de nulidad, adjuntó al Sinac un cuadro comparativo de la cobertura boscosa en ese proyecto, con base en los mapas del Sistema Nacional de Información Geográfica correspondientes a 2020 y 2023.

Ese análisis estableció que el área total concesionada a Enjoy Hotels es de 110,47 hectáreas, de las cuales 84,22 (el 76%) tenían cobertura boscosa en 2023.

En esas tierras hay bosque deciduo (seco), bosque secundario, bosque maduro y estuarios (desembocaduras de ríos en el mar), según también verificó La Nación en el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) del Instituto Geográfico Nacional (IGN).