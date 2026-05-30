El País

Minae descubre tala en finca por la cual pagaba para conservar el bosque

El contrato de Pago por Servicios Ambientales fue suscrito en el 2023 con vigencia de diez años y el Estado ya había desembolsado dos pagos

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Por Sebastián Sánchez
La frase 'unos cuantos arbolitos" simboliza lo que pasa también en salud, seguridad, educación, ambiente e infraestructura.
Estudios de Fonafifo confirmaron la pérdida de cobertura boscosa en una finca bajo esquema de servicios ambientales (imagen ilustrativa). (Shutterstock)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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