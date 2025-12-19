Migración fija horarios especiales para entrega de pasaportes entre fin de año y enero de 2026

Migración habilitó fechas y horarios especiales para la entrega de pasaportes tramitados en oficinas centrales de La Uruca entre el cierre de año y los primeros días de 2026. Fotografía:

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) anunció un horario especial para la entrega de pasaportes tramitados en las oficinas centrales en La Uruca, con motivo del cierre de año y el inicio de 2026.

Según informó la institución, los pasaportes solicitados en dichas oficinas podrán ser retirados los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre de 2025, así como el 2 de enero de 2026.

La entrega se realizará en la puerta 6 de Migración, en La Uruca, en un horario continuo de 7 a. m. a 2 p. m., exclusivamente en la fecha que corresponda a cada trámite, por lo que la DGME pidió a los usuarios verificar con antelación el día asignado para el retiro de su documento.

Migración aclaró, además, que este ajuste no afectará la entrega de pasaportes gestionados a través del Banco de Costa Rica (BCR), las Ventanillas de Entrega Segura (VES) ni tampoco los envíos realizados por medio de Correos de Costa Rica, los cuales mantendrán sus fechas y procesos habituales.

La entidad instó a la población a tomar en cuenta este horario para evitar contratiempos durante las últimas semanas del año, cuando se incrementa la demanda de trámites y retiros de documentos de viaje; en particular, si los solicitantes tienen previsiones de viaje en próximas semanas.

Características de los pasaportes ticos

El proyecto de pasaporte biométrico fue implementado en Costa Rica por primera vez en el año 2021, siguiendo la tendencia global de emisión de este tipo de documentos en sustitución del pasaporte tradicional, que anteriormente conocíamos.

La diferencia fundamental entre el documento anterior y el vigente se centra en la inclusión de un chip electrónico que contiene los datos biométricos del titular del pasaporte: características de su rostro, huellas dactilares, así como su información y datos personales.

En Costa Rica, la DGME, por medio del Departamento de Gestión de Migraciones, es el ente encargado de validar las solicitudes y emitir los documentos de viaje, cerciorándose de que cada documento cumpla con los estándares internacionales en la materia, con el fin de que los habitantes de la República puedan identificarse al transitar por las distintas fronteras.