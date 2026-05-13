Mideplán publica acuerdo sobre dirección del Servicio Civil

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) decidió prorrogar el nombramiento de Carlos Eduardo Calvo Coto como director general interino de la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).

La medida rige a partir del 8 de mayo de 2026 y finaliza el 7 de mayo de 2027. Su nombramiento vencía el 7 de mayo del 2026. La prórroga se da para que el Consejo de Gobierno realice un concurso de antecedentes para nombrar al titular del Servicio Civil.

Desde 2024, Calvo Coto asumió el puesto titular tras el fallecimiento del anterior jerarca de la entidad. Según el oficio Mideplán-DM-OF-0958-2024, el subdirector debe suplir las ausencias temporales por causa permanente en calidad de director general a. i.

El actual nombramiento mantiene su condición interina y no genera derechos para una permanencia definitiva en la plaza, según la resolución publicada en La Gaceta. El proceso de selección formal sigue pendiente de trámite y conclusión por parte de las autoridades competentes.

Marlon Navarro Álvarez, entonces ministro de Planificación, firmó la resolución RES-0004-2026-PLAN el pasado 7 de mayo. El documento oficial justifica la extensión del cargo debido a la necesidad de mantener la estabilidad en la gestión del régimen de empleo público. La administración fundamentó la decisión en los principios de legalidad, eficiencia administrativa y razonabilidad.

La resolución aclara que este acto administrativo es revocable y tiene un carácter estrictamente temporal. La DGSC es un órgano de desconcentración máxima de Mideplán y regula aspectos como la clasificación de empleos y la selección de personal.

La nueva ministra de Planificación es Carla Morales Rojas.