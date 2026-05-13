El País

Mideplán publica acuerdo sobre dirección del Servicio Civil

Funcionario asumirá dirección de forma temporal

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Por Sebastián Sánchez
Mideplán extendió nombramiento del director del Servicio Civil. (Jose Cordero)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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