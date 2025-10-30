El País

Más de 800 estudiantes no pudieron realizar prueba nacional de español por problema en servidores

MEP explica qué pasará con este examen y con las pruebas que faltan en caso de que servidor continúe fallando

Por Fernanda Matarrita Chaves
Colegiales realizan prueba de lenguas extranjeras
865 estudiantes no pudieron realizar la prueba nacional estandarizada de español. MEP la aplicará en una nueva fecha. (Cortesía)







MEPPruebas nacionales estandarizadas
