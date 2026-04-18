Más de 2.500 médicos concursarán por residencias de la CCSS en examen único

Un total de 2.504 médicos se inscribieron para el examen único de residencias de la CCSS, la cifra más alta registrada hasta ahora en este proceso de formación.

Un total de 2.504 médicos participarán este domingo 19 de abril en el examen único para optar por plazas de residencia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta cifra representa un récord de participación para el proceso de formación de especialistas, según confirmó la institución

La prueba se aplicará en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), en Montes de Oca, en un horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Según informó la CCSS, el proceso contará con el apoyo de más de 170 colaboradores encargados de la logística, con el objetivo de garantizar condiciones de transparencia, orden y equidad para todos los postulantes.

Alexander Sánchez, gerente médico de la institución, destacó que el interés de los profesionales por especializarse es clave para el sistema de salud costarricense.

“Su interés por especializarse es una pieza clave para ofrecer soluciones a largo plazo y garantizar que nuestra población reciba la atención oportuna que merece”, afirmó.

Por su parte, Juan Carlos Esquivel, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss) -entidad encargada del proceso-, detalló que la organización del examen responde a criterios técnicos y busca seleccionar a los perfiles mejor calificados.

La formación de nuevos especialistas es una de las estrategias prioritarias para mitigar las listas de espera en citas médicas, exámenes diagnósticos y cirugías.