El País

Más de 2.500 médicos concursarán por residencias de la CCSS en examen único

Médicos realizan este domingo 19 de abril el examen de residencia de la CCSS

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Por Yucsiany Salazar
Quirófano oscuro, cuatro personas vestidas de verde con mascarillas. La poca luz que hay viene del techo, es una lámpara quirúrgica.
Un total de 2.504 médicos se inscribieron para el examen único de residencias de la CCSS, la cifra más alta registrada hasta ahora en este proceso de formación. (Cortesía CCSS )







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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