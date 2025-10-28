El País

Más de 20 cortes de luz: CNFL detalla suspensiones eléctricas del 28 de octubre al 18 de noviembre en la GAM

CNFL anuncia más de 20 cortes programados de luz en San José, Curridabat, Pavas y Heredia, del 28 de octubre al 18 de noviembre. Consulte las fechas, horas y zonas afectadas

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
CNFL anuncia más de 20 cortes programados de luz en San José, Curridabat, Pavas y Heredia, del 28 de octubre al 18 de noviembre. Consulte las fechas, horas y zonas afectadas
CNFL anuncia más de 20 cortes programados de luz en San José, Curridabat, Pavas y Heredia, del 28 de octubre al 18 de noviembre. Consulte las fechas, horas y zonas afectadas (CNFL/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CNFLCortes de luzSuspensiones eléctricasApagonesCortes programadosGAMCompañía Nacional de Fuerza y Luz
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.