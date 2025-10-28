Más de 20 cortes de luz: CNFL detalla suspensiones eléctricas del 28 de octubre al 18 de noviembre en la GAM

CNFL anuncia más de 20 cortes programados de luz en San José, Curridabat, Pavas y Heredia, del 28 de octubre al 18 de noviembre. Consulte las fechas, horas y zonas afectadas

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) divulgó que realizará más de 20 suspensiones programadas del servicio eléctrico que se extenderán desde este martes 28 de octubre hasta el 18 de noviembre próximo.

Estos cortes son esenciales para llevar a cabo una serie de proyectos que incluyen la construcción, el mantenimiento y obras por contrato de las redes eléctricas.

Las interrupciones se concentrarán en la gran Área Metropolitana (GAM), con múltiples afectaciones en los siguientes sectores en San José: suspensiones reiteradas en sectores de San Pedro, Montes de Oca, Curridabat, Tirrases, Pavas y Hatillo.

Luego en Heredia (en Flores y Barva) y además en Cartago con afectaciones en La Unión, Dulce Nombre.