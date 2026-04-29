Así reaccionó María Estrada, rectora del TEC, tras detención de sospechoso de amenazas de tiroteos

La rectora del TEC, María Estrada Sánchez contó con seguridad luego de empezar a recibir amenazas.

María Estrada Sánchez, rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), afirmó que la detención del sospecho de hacer las amenazas de tiroteo y ataques con explosivos en el TEC y contra ella, personalmente, les da confianza en las autoridades nacionales. Tanto la comunidad universitaria como la jerarca, fueron blanco de amenazadas desde noviembre de 2025.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo la noche del martes 28 de abril a un hombre de apellidos Castro Aguilar, de 24 años, quien fue estudiante de Ingeniería en Computación en el TEC. Tras la detención, el sujeto fue trasladado a celdas judiciales de Cartago, donde la fiscalía de esa provincia lleva la causa.

“Esta persona hacía amenazas contra la comunidad y directamente a las autoridades. Por eso interpusimos la denuncia y cada vez que surgía una nueva amenaza poníamos la denuncia y el OIJ ha estado estos meses a cargo de la investigación”, comentó la jerarca del TEC.

La rectora contó con protección del Poder Judicial durante el proceso, tras recibir amenazas.

No es estudiante activo

Estrada comentó que el sospechoso no es estudiante activo, pues hace un tiempo fue sancionado. Considera que tras la sanción fue que empezaron las amenazas.

“El caso sigue abierto, ahorita solo está detenido como sospechoso y habrá que ver cuáles serán las siguientes acciones al respecto”, agregó la rectora.

Según trascendió, el exalumno fue sancionado por plagio, irrespeto a la autoridad e ingreso no autorizado a laboratorios restringidos.

En noviembre, el TEC evacuó todas sus sedes y recintos tras recibir una amenaza de ataque armado y con explosivos. Debido a ello, incluso se suspendieron las actividades presenciales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cronología de las amenazas

El 14 de noviembre del 2025, el TEC recibió, mediante correo electrónico, una amenaza de ataque armado. En esa ocasión, la universidad evacuó todos sus campus y sedes.

En esa ocasión, la Rectoría activó de inmediato su Comisión de Emergencias Institucional y coordinó acciones con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y la Unidad de Seguridad y Vigilancia (Usevi).

Posteriormente, la rectora María Estrada Sánchez emitió una resolución (RR-538-2025) en la que suspendió las actividades presenciales hasta el 19 de noviembre.

Tres días después, el TEC recibió una nueva amenaza, lo que motivó a que la virtualidad se extendiera hasta el 21 de noviembre. En todo el mes recibieron tres.

Sin embargo, la situación no quedó ahí: este 23 de abril, el Tecnológico recibió una nueva amenaza mediante redes sociales.

Esa vez reiteraron que “El TEC desde noviembre mantiene medidas de seguridad en todos nuestros campus y centros, por lo que se mantienen las medidas y se continúa con la coordinación con la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial”.