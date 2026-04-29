El País

Así reaccionó María Estrada, rectora del TEC, tras detención de sospechoso de amenazas de tiroteos

María Estrada Sánchez afirma que desde noviembre tomaron medidas para resguardar a la comunidad. Ella contó con seguridad tras amenazas en su contra

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Por Fernanda Matarrita Chaves y Christian Montero
MATERIAL EXCLUSIVO DE REVISTA DOMINICAL. 24/02/2026, San José, Grupo Nación, entrevista para la revista dominical con la rectora del TEC, María Estrada.
La rectora del TEC, María Estrada Sánchez contó con seguridad luego de empezar a recibir amenazas. (Jose Cordero/José Cordero)







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TECAmenaza de tiroteo
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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