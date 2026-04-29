Sucesos

OIJ detuvo estudiante del TEC por amenazas a rectora y personal docente

Resentimiento por sanciones disciplinarias motivó una serie de amenazas de ‘tiroteos masivos y ataques con explosivos’.

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Por Christian Montero
Castro Aguilar, de 24 años, fue remitido la noche del martes a las celdas del OIJ de Cartago, tras ser detenido en San Carlos. Es sospechoso de amenazas contra ese centro de educación superior.
Castro Aguilar, de 24 años, fue remitido la noche del martes a las celdas del OIJ de Cartago, tras ser detenido en San Carlos. Es sospechoso de amenazas contra ese centro de educación superior. (Foto: cortee/Foto: cortesía)







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Amenazas TECDetenido amenazas TEC rectora
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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