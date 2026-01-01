Miles de conductores inician el 2026 sin marchamo y se exponen a sanciones desde este 1.º de enero

El INS reportó que más de 1,6 millones de propietarios ya pagaron el marchamo 2026.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó que, al inicio de este nuevo año, 256.729 propietarios de vehículos en Costa Rica no habían pagado el marchamo 2026, por lo cual se exponen a multas y recargos por no cancelar la obligación al cierre del 2025.

De un total de 1.943.587 marchamos habilitados desde el pasado 3 de noviembre, a las 9 a. m. de este jueves 1.º de enero, se registraban 1.686.858 pagos, es decir, el 86,8% del total puesto al cobro.

Según la información del INS, los marchamos pendientes del pago representan el 13,2% del total.

En el caso de la recaudación, la aseguradora estatal detalló que acumulada de ¢292.321 millones recibidos, de un total de ¢335.000 millones previsto.

De ese monto previsto a recaudar, el 60,1% corresponde al impuesto a la propiedad de vehículos, recursos que se transfieren directamente al Ministerio de Hacienda.

En términos absolutos, esa proporción equivale a poco más de ¢201.300 millones destinados a las finanzas públicas.

Los vehículos que circulen sin el marchamo al día a partir del 1.º de enero expone a los conductores a una multa de ¢60.831,62, además del retiro de las placas del vehículo, según lo establece la normativa vigente.

A estas sanciones se suman otros recargos económicos.

En el caso del impuesto a la propiedad, se aplica un interés anual del 10,67% sobre el monto adeudado. Asimismo, quienes mantengan multas de parquímetros pendientes enfrentan un recargo del 2% mensual sobre el valor de esas sanciones.

La entidad reiteró el llamado a los propietarios de vehículos que aún no han cancelado el derecho de circulación para que se pongan al día lo antes posible, con el fin de evitar multas, intereses y otras consecuencias legales durante los primeros días del año.