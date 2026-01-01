El País

Miles de conductores inician el 2026 sin marchamo y se exponen a sanciones desde este 1.º de enero

Aseguradora pública lanzó 1.943.587 marchamos habilitados desde el pasado 3 de noviembre.

Por Juan Fernando Lara Salas
Presas, Curridabat
El INS reportó que más de 1,6 millones de propietarios ya pagaron el marchamo 2026. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

