El País

Marcha recorrió San José contra la billonaria deuda del Estado con la CCSS: ‘Es una forma de violencia’

Diferentes sindicatos y ciudadanos marcharon por la Avenida Segunda

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Manifestantes en la marcha en favor de la CCSS.
Una de las consignas con las que se marchó fue el pago inmediato de la deuda del Estado con la CCSS y respeto a la autonomía de la institución. (Undeca/Undeca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcha CCSSCaja Costarricense de Seguro SocialCCSS
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.