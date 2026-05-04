El País

Mantenimiento en puente sobre río Sucio provocará paso regulado en Ruta 32 durante cinco días

Intervención en la estructura del puente obligará a regular el tránsito durante cinco días con horario definido y restricciones de velocidad

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Por Damián Arroyo C.
Paso regulado en Ruta 32 por trabajos en puente sobre río Sucio entre el 5 y 9 de mayo. Obras incluyen rehabilitación y nueva carpeta asfáltica.
Paso regulado en Ruta 32 por trabajos en puente sobre río Sucio entre el 5 y 9 de mayo. Obras incluyen rehabilitación y nueva carpeta asfáltica. (MOPT/Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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