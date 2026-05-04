Mantenimiento en puente sobre río Sucio provocará paso regulado en Ruta 32 durante cinco días

Paso regulado en Ruta 32 por trabajos en puente sobre río Sucio entre el 5 y 9 de mayo. Obras incluyen rehabilitación y nueva carpeta asfáltica.

Las labores de mantenimiento mayor en el puente sobre el río Sucio, en la Ruta Nacional 32, generarán paso regulado entre el martes 5 y el sábado 9 de mayo de 2026, en horario de 6 a. m. a 6 p. m., según información oficial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Los trabajos se ejecutarán en la superestructura del puente, lo que incluye intervenciones en la parte superior. Las autoridades indicaron que las acciones buscan mejorar las condiciones de tránsito y seguridad en este punto clave de la vía.

Según la institución, durante ese periodo el tránsito se mantendrá con regulación de paso, mientras se realiza la limpieza de la losa de rodamiento. Esta etapa es necesaria para preparar la colocación de una nueva carpeta asfáltica, además de otras tareas complementarias.

Las autoridades solicitaron a las personas usuarias circular con precaución, respetar el límite de velocidad de 30 KPH en la zona de trabajo y acatar las indicaciones del personal en sitio.

Las obras en este puente iniciaron el mes anterior e incluyen la rehabilitación estructural. El proyecto contempla el reforzamiento de losas, restitución de taludes, mantenimiento en apoyos y sustitución de la carpeta asfáltica. También abarca mejoras en barandas, juntas y otros elementos.