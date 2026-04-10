El País

Cierre total en ruta 32 la próxima semana: demarcación obligará suspensión completa del paso entre túnel Zurquí y río Sucio

El Conavi ejecutará obras por ¢395 millones con suspensión total del tránsito en horario diurno y recomienda rutas alternas

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Por Damián Arroyo C.
Trabajos en ruta 32 provocarán cierre total diario entre Zurquí y río Sucio durante un mes, según el Conavi.
Trabajos en ruta 32 provocarán cierre total diario entre Zurquí y río Sucio durante un mes, según el Conavi. (MOPT/Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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