Cierre total en ruta 32 la próxima semana: demarcación obligará suspensión completa del paso entre túnel Zurquí y río Sucio

Trabajos en ruta 32 provocarán cierre total diario entre Zurquí y río Sucio durante un mes, según el Conavi.

El cierre total en la ruta nacional 32 iniciará el lunes 13 de abril en el tramo entre el túnel Zurquí y río Sucio, debido a trabajos de demarcación horizontal, según informó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

La intervención se ejecutará todos los días, de lunes a domingo, en horario de 8:30 a. m. a 1:30 p. m., lo que implicará una suspensión completa del tránsito durante ese periodo en ese sector clave hacia el Caribe.

Una vez finalizadas las labores en ese tramo, el proyecto avanzará con un cierre parcial entre el túnel Zurquí y el peaje, siempre bajo el mismo horario establecido por la institución.

El Conavi indicó que estos trabajos buscan mejorar la seguridad vial, en especial durante la época de invierno o ante condiciones climáticas adversas.

Las obras incluyen la demarcación de líneas centrales y laterales, así como señalización vial. También contemplan la colocación de captaluces para mejorar la visibilidad y la instalación de postes abatibles flexibles para canalizar el tránsito.

La inversión asciende a ¢395 millones, con un plazo estimado de ejecución de 30 días, sujeto a las condiciones del clima en la zona.

La entidad recomendó a los usuarios tomar previsiones y utilizar rutas alternas, ante las demoras que generará el cierre total durante las horas de trabajo.