Malas noticias en la Ruta 32 para terminar el año

La Ruta 32 permanece cerrada mientras el MOPT coordina la limpieza tras la caída de material sobre la vía.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció el cierre de la Ruta 32 durante la mañana de este miércoles 31 de diciembre, debido a la caída de material sobre la vía, que imposibilita el paso de vehículos.

El MOPT indicó que el incidente se presenta específicamente en los kilómetros 32 y 33.

“Ya se coordinó la limpieza para poder habilitar la vía a la brevedad posible”, agregó la institución.

Por el momento, no se ha establecido una hora estimada de reapertura, por que los conductores deberán tomar rutas alternas y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

“Se informará cuando se rehabilite el paso”, agregó la cartera de Transporte.