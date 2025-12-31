El País

Malas noticias en la Ruta 32 para terminar el año

El MOPT cerró la Ruta 32 entre los kilómetros 32 y 33. Esto es lo que se sabe.

Por Yucsiany Salazar
Ruta 32 Kilómetro 31
La Ruta 32 permanece cerrada mientras el MOPT coordina la limpieza tras la caída de material sobre la vía. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Ruta 32MOPTCierre
