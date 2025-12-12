El País

Madre denuncia que su hijo de 12 años ‘acabó con su vida tras perder pruebas nacionales por dos puntos’

Ministro de Educación Pública refirió que el MEP ‘no puede ni debe adelantar conclusiones ni especular sobre posibles causas’

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Logo del Ministerio de Educación Pública (MEP) en la pared principal de su sede central, acompañado de elementos decorativos naturales.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) aplicó las Pruebas Nacionales Estandarizadas a estudiantes de último año de primari y secundaria entre setiembre y noviembre. Una madre denunció que su hijo decidió terminar con su vida luego de reprobar estos exámenes. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pruebas Nacionales EstandarizadasMEP
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.