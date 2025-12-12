Madre denuncia que su hijo de 12 años ‘acabó con su vida tras perder pruebas nacionales por dos puntos’

El Ministerio de Educación Pública (MEP) aplicó las Pruebas Nacionales Estandarizadas a estudiantes de último año de primari y secundaria entre setiembre y noviembre. Una madre denunció que su hijo decidió terminar con su vida luego de reprobar estos exámenes.

Una madre, indentificada como Kimberly Pris, denunció en redes sociales que su hijo de 12 años tomó la decisión de dejar este mundo luego de, según afirma, reprobar las Pruebas Nacionales Estandarizadas.

“Lamentablemente tomó la decisión de acabar con su vida por unas malditas pruebas estandarizadas que no le permitieron graduarse por 2 puntos. Mi niño luchó con la ansiedad y la frustración de ver su esfuerzo valer nada al final”, escribió la madre del estudiante que este año cursó sexto grado.

La Nación consultó al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre lo expuesto por la progenitora. El jerarca, Leonardo Sánchez Hernández, comentó que la institución lamenta profundamente el fallecimiento del alumno de la Escuela Rafael Yglesias Castro, en la comunidad de Cuba Creek, Limón.

Sánchez agregó que le corresponde al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y que el Ministerio no puede ni debe adelantar conclusiones ni especular sobre posibles causas.

“Es importante señalar que, hasta este momento, se desconocen los motivos que mediaron en este caso. No obstante, la Dirección Regional de Educación, en coordinación con la supervisión del circuito educativo, se mantiene en total disposición para colaborar con las autoridades judiciales y para acompañar a la comunidad educativa desde una perspectiva humana, preventiva y de resguardo del bienestar estudiantil”, dijo.

Asimismo, el ministro señaló que en este momento no se puede activar ningún protocolo de crisis porque el curso lectivo concluyó el 10 de diciembre. Según la esquela compartida por la madre, el niño falleció el 11 de diciembre.

Un estudiante excelente

En el mensaje, la madre describió a su hijo como un estudiante excelente que tuvo buen desempeño durante todo el año escolar. Además, añadió que era una persona dulce, servicial y sonriente.

“Yo espero que esto llegue al Ministerio de Educación Pública y que tomen conciencia de lo que están generando en excelentes estudiantes por su falta de empatía y mediocridad. Siempre estuve con mi hijo y hasta el final lo motivé, (era) un niño amado, educado y de buenos valores”, escribió la madre.

En su comunicado, la mujer invitó a las familias a estar pendiente de sus hijos en tiempos que considera “malos para la juventud y con gobiernos que lejos de ayudar, los excluyen”.

Este medio intentó conversar con la madre, sin embargo, aún no se recibe respuesta.

Según Sánchez, cuando el Ministerio se enteró que lo ocurrido, la Contraloría de Derechos Estudiantiles y la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional se contactaron con Dirección Regional de Educación de Limón para dar seguimiento a la información que circula en redes sociales.

El 9 de diciembre, el MEP comunicó que no realizaría ajustes en los resultados de las pruebas nacionales, esto luego de que familias de estudiantes que reprobaron presentaran reclamos. Imagen del resultado de una prueba nacional sumativa estandarizada del 2023.

MEP decidió no aplicar curvas de ajuste en pruebas nacionales

El 9 de diciembre, el MEP dio a conocer que tras los reclamos de familias y estudiantes que reprobaron las pruebas nacionales, se determinó que no modificará notas ni aplicará curvas de ajuste, lo que significa que los alumnos que no alcanzaron la nota mínima, tendrán que ir a convocatoria.

Según el MEP, se resolvió no hacer ningún ajuste después de que un equipo especializado de la Dirección de Desarrollo Curricular (DDC) y la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) realizara “una revisión exhaustiva” de todas las pruebas aplicadas y concluyeran que las evaluaciones cumplen con estándares de calidad técnica, que no existen errores, ambigüedades ni doble respuesta.

Este 2025, las pruebas nacionales tenían un peso del 50% del total de la nota y será el último año en el que se realicen. Según el ministro Leonardo Sánchez Hernández, las nuevas, que se aplicarían a partir del 2026, “serán más robustas”.

El X Informe del Estado de la Educación calificó estas pruebas nacionales como de baja calidad técnica.