Lotería nacional: vea los números ganadores de este domingo 28 de setiembre

Este domingo se realizó el sorteo ordinario 4.869 de la JPS.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este domingo 28 de setiembre el sorteo ordinario número 4.869 de la Lotería Nacional.

El premio mayor fue para el número 24 con la serie 250, que paga ¢175 millones por cada emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.

El segundo premio en importancia fue para el 63 con la serie 807, con un premio de ¢30 millones por entero (¢60 millones en dos emisiones).

El tercer premio de la noche recayó en el número 38 con la serie 999, que otorga ¢28 millones en dos emisiones (¢14 millones por entero).

LEA MÁS: Matemático explica cuáles son las probabilidades de ganar la lotería en Costa Rica

Actualmente, el acumulado se encontraba en ¢395 millones en dos emisiones, con lo cual el premio en juego para este domingo era de ¢197,5 millones por entero. En el sorteo de este 28 de setiembre no se repartió el jugoso premio, por lo que el monto incrementará en ¢25 millones para el próximo.

Al no salir el acumulado, se entregó un premio adicional de ¢3 millones para el número 93 con la serie 479.