Lotería nacional: vea los números ganadores de este domingo 28 de setiembre

El premio mayor del sorteo ordinario N.° 4869 otorgó ¢350 millones en dos emisiones

Por Luis Enrique Brenes
Funcionarios de la Junta de Protección Social JPS pesan las bolitas del sorteo del Gordo Navideño 2024
Este domingo se realizó el sorteo ordinario 4.869 de la JPS. (JOHN DURAN)







Luis Enrique Brenes

