Lotería Nacional: vea la lista completa de premios del Sorteo Extraordinario Amor y Amistad de la JPS

La Junta de Protección Social realizó este 15 de febrero el Sorteo Ordinario N.° 4.889, correspondiente al Sorteo Extraordinario Amor y Amistad, en el que se repartieron premios millonarios en todo el Costa Rica.
La Junta de Protección Social realizó este 15 de febrero el Sorteo Ordinario N.° 4.889, correspondiente al Sorteo Extraordinario Amor y Amistad, en el que se repartieron premios millonarios en todo el Costa Rica.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.