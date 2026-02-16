Lotería Nacional: vea la lista completa de premios del Sorteo Extraordinario Amor y Amistad de la JPS

La Junta de Protección Social realizó este 15 de febrero el Sorteo Ordinario N.° 4.889, correspondiente al Sorteo Extraordinario Amor y Amistad, en el que se repartieron premios millonarios en todo el Costa Rica.

El premio mayor, de ¢640 millones, fue para la combinación del número 32 y la serie 604, que paga ¢320 millones por emisión. De acuerdo con la JPS, este premio fue vendido en Belén y San Rafael de Heredia.

Minutos después, salió el segundo premio en importancia, correspondiente a la combinación del número 91 y la serie 227, con un monto de ¢92 millones, es decir, ¢46 millones por emisión. Este premio se colocó en Heredia, Santo Domingo de Heredia y el centro de Alajuela.

A continuación, puede consultar la lista completa de premios y números favorecidos del Sorteo Extraordinario Amor y Amistad de este 15 de febrero.