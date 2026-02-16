Lotería Nacional: salió el MAYOR que paga ¢320 millones por emisión; vea los demás números ganadores

El número 32 con la serie 604 fue el Premio Mayor del Sorteo Extraordinario Amor y Amistad de la Lotería Nacional de este 15 de febrero.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este 15 de febrero el Sorteo Ordinario N.° 4.889, correspondiente al Sorteo Extraordinario Amor y Amistad, en el que se repartieron premios millonarios.

El premio mayor de ¢640 millones fue para la combinación del número 32 y la serie 604 que paga ¢320 millones por emisión.

Se vendió en Belén y San Rafael de Heredia.

Unos minutos después, salió el segundo premio en importancia, el cual fue para la combinación del número 91 y la serie 227 , que paga ¢46 millones por emisión.

Este se colocó en Heredia, Santo Domingo de Heredia y el centro de Alajuela.

El tercer premio fue para el 83 y la serie 406, que paga ¢20 millones.

Este se vendió en la web comercial de la JPS.

El cuarto premio en importancia de la velada fue el 19 con la serie 321, que paga ¢5 millones por emisión.

El quinto premio resultó de la combinación del 05 y la serie 985, que otorga un botín de ¢3 millones por emisión.