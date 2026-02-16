El País

Lotería Nacional: salió el MAYOR que paga ¢320 millones por emisión; vea los demás números ganadores

Junta de Protección Social dio a conocer el PREMIO MAYOR del Sorteo Extraordinario Amor y Amistad de la Lotería Nacional de este 15 de febrero

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
El número 32 con la serie 604 fue el Premio Mayor del Sorteo Extraordinario Amor y Amistad de la Lotería Nacional de este 15 de febrero.
El número 32 con la serie 604 fue el Premio Mayor del Sorteo Extraordinario Amor y Amistad de la Lotería Nacional de este 15 de febrero. (JPS/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lotería NacionalNúmeros ganadoresPremio Mayor
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.