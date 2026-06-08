Lotería Nacional: salió el PREMIO MAYOR de este 7 de junio

La Junta de Protección Social repartió millones este domingo en un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Foto: Archivo LN.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este domingo 7 de junio el sorteo ordinario número 4.904 de la Lotería Nacional.

El PREMIO MAYOR de este domingo 7 de junio fue para el número 91 con la serie 147. Esta combinación repartirá ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. Cada fracción del ganador paga ¢35 millones.

El segundo premio en importancia de la noche se lo llevó la combinación del número 04 con la serie 011. Los ganadores recibirán ¢30 millones por entero , es decir, ¢6 millones por cada fracción ganadora.

El tercer premio del sorteo fue para quienes compraron el número 50 con la serie 569. El entero de esa combinación paga ¢14 millones. Si posee una fracción, el monto a recibir es de ¢2,8 millones.