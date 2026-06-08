El País

Lotería Nacional: salió el PREMIO MAYOR de este 7 de junio

Junta de Protección Social celebró este domingo un nuevo sorteo de la Lotería Nacional con premio mayor de ¢175 millones por emisión

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Por Luis Enrique Brenes
Mesa con boletos de lotería navideña y un letrero de "Cambio de premios", destacando los sorteos de consolación en Costa Rica.
La Junta de Protección Social repartió millones este domingo en un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Foto: Archivo LN. (José Cordero)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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