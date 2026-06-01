Lotería Nacional: salió el PREMIO MAYOR

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este 31 de mayo el sorteo ordinario número 4.903 de la Lotería Nacional.
El tercer premio de ¢14 millones por entero correspondió al 68 con la serie 079, cantado a las 7:39 p.m. de este domingo.
Luego, a las 7:50 p.m., se cantó el segundo premio de la velada: fue el 62 con la serie 450. Este premio paga ¢30 millones por entero.
El PREMIO MAYOR fue la combinación 29 con la serie 126, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. Fue cantado a las 8:03 p.m.
(*) Noticia en desarrollo.