Lotería Nacional: salió el PREMIO MAYOR

El número 29 con la serie 126 fue el PREMIO MAYOR de la Lotería Nacional de la JPS de este 31 de mayo.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este 31 de mayo el sorteo ordinario número 4.903 de la Lotería Nacional.

El tercer premio de ¢14 millones por entero correspondió al 68 con la serie 079 , cantado a las 7:39 p.m. de este domingo.

Luego, a las 7:50 p.m., se cantó el segundo premio de la velada: fue el 62 con la serie 450 . Este premio paga ¢30 millones por entero.

El PREMIO MAYOR fue la combinación 29 con la serie 126, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. Fue cantado a las 8:03 p.m.

(*) Noticia en desarrollo.