El País

Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.886 de este domingo 25 de enero

Lea aquí el detalle de todos los premios del sorteo de la Lotería Nacional de Costa Rica de este domingo 25 de enero

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas

El sorteo de la Lotería Nacional de Costa Rica de este domingo 25 de enero, correspondientes al sorteo de lotería N.º 4.886, repartió decenas de premios en todo el territorio. La Junta de Protección Social (JPS) divulgó el detalle de todos los ganadores en la lista oficial.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lotería NacionalJPSCosta RicaLista de premios
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.