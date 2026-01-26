Lotería Nacional de Costa Rica: lista completa de ganadores y premios del sorteo N.º 4.886 de este domingo 25 de enero

El sorteo de la Lotería Nacional de Costa Rica de este domingo 25 de enero, correspondientes al sorteo de lotería N.º 4.886, repartió decenas de premios en todo el territorio. La Junta de Protección Social (JPS) divulgó el detalle de todos los ganadores en la lista oficial.

En la publicación de la JPS se detalla la lista completa de premios del sorteo, con los números ganadores y montos asignados en cada categoría, incluyendo el premio mayor, el segundo premio y el tercer premio, así como las demás series premiadas.

De acuerdo con la información oficial, estos fueron los principales premios entregados:

Premio mayor: el número 85 con la serie 142 que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.

el número 85 con la serie 142 que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. Segundo premio: el número 13 con la serie 726 que paga ¢30 millones por emisión, para un total de ¢60 millones en dos emisiones.

el número 13 con la serie 726 que paga ¢30 millones por emisión, para un total de ¢60 millones en dos emisiones. Tercer premio: el número 92 con la serie 126, que paga ¢14 millones por emisión, para un total de ¢28 millones en dos emisiones.

Vea la lista de premios completa a continuación: