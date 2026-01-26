Lotería Nacional: salió el MAYOR, vea los números ganadores de este 25 de enero

El PREMIO MAYOR fue para el número 85 con la serie 142, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. El MAYOR salió a las 8:01 p.m. en uno de los últimos premios en ser jugado esta noche.

La Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS) informó esta noche los números ganadores del sorteo ordinario 4.886, realizado este domingo 25 de enero.

El PREMIO MAYOR fue para el número 85 con la serie 142, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. El MAYOR salió a las 8:01 p.m. en uno de los últimos premios en ser jugado esta noche.

El MAYOR se vendió en Grecia y Naranjo en Alajuela.

El segundo premio de la velada fue el 13 con la serie 726, con un valor de ¢60 millones en dos emisiones (¢30 millones por entero). Fue colocado en el centro de San José y Desamparados.

El tercer premio de la noche recayó en el número 92 con la serie 126, que otorga ¢28 millones en dos emisiones (¢14 millones por emisión). Esta combinación ganadora se vendió también en Naranjo, en Alajuela.