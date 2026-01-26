El País

Lotería Nacional: salió el MAYOR, vea los números ganadores de este 25 de enero

Premio mayor del sorteo N.º 4886 entrega ¢175 millones por emisión

Por Juan Fernando Lara Salas
El PREMIO MAYOR fue para el número 85 con la serie 142, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. El MAYOR salió a las 8:01 p.m. en uno de los últimos premios en ser jugado esta noche.
El PREMIO MAYOR fue para el número 85 con la serie 142, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. El MAYOR salió a las 8:01 p.m. en uno de los últimos premios en ser jugado esta noche. (JPS/Cortesía)







