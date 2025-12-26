Lo que viene para la Circunvalación en 2026: tres obras y un tramo al límite

A un costado del paso suṕerior del Monumento al Agua se colocaría un puente bailey para disponer de un carril adicional en sentido sur-norte

Tres obras viales, impactarán en los primeros meses del 2026, un sector de la Circunvalación que hasta ahora se había mantenido libre de intervenciones, aunque no de presas.

La intención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es que los tres intervenciones no se realicen al mismo tiempo para evitar mayor caos vial, pero la sensibilidad de ese trayecto augura congestionamientos.

Las obras comprenden la colocación del puente bailey en el intercambio del Monumento al Agua, así como la ampliación de un carril a un costado de la Sinagoga, cerca de la salida desde Pavas, y la intervención del puente sobre el río Torres, ubicado después del citado intercambio en dirección hacia los Hatillos.

En el caso del puente bailey, la intención es que la estructura que se ubicaría al costado del paso superior del intercambio, permita disponer de un carril adicional en ese paso de la ruta de Circunvalación en el sentido Hatillos-Uruca. Adicionalmente, se ampliará con un carril más, alrededor de 300 metros de vía a cada extremo en ese mismo sentido, de manera que todo ese tramo del intercambio dispondría de tres carriles.

Esa obra permitiría además agilizar los flujos vehiculares de los usuarios que transitan de Alajuela a San José y se incorporan a la Circunvalación a la altura de ese intercambio.

En la salida de Pavas también se haría la ampliación de un carril. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Cerca del intercambio de Pavas, la obra a ejecutar buscaría ampliar un carril a un costado de la Sinagoga, para agilizar el tránsito de los vehículos que transitan desde Pavas hacia la Circunvalación y posteriormente se dirigen a la ruta 27.

Según el jerarca esta es la obra que ya va más avanzada, pues recientemente se inició con la corta de árboles.

“Saliendo de esa nos pasaríamos a este otro proyecto que es el puente modular a la altura del del puente sobre el Monumento al Agua. Lo que no queremos es hacer muchas obras al mismo tiempo porque en esa zona también muy pronto arranca el proyecto de Proeri que es para sustituir las alcantarillas, similar a lo que se está haciendo en el María Aguilar cerca del Parque de la Paz”, explicó.

Esas obras se ejecutarían mediante los contratos de conservación.

Trabajos complicarían paso en Circunvalación

En tanto, en el puente sobre el río Torres, el proyecto sería ejecutado mediante el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), y comprendería la sustitución de las alcantarillas y la ampliación de ese paso.

Según el cronograma previsto por el MOPT, una vez que se complete la obra en el sector de la Sinagoga, la colocación del puente bailey dependería de la fecha prevista para la intervención en el río Torres, a fin de que no coincidan. La previsión es que la intervención de la Circunvalación en Pavas se ejecute en un plazo de dos a tres meses y posteriormente en un período similar la colocación del puente modular.

De esta forma, se tendría previsto que la sustitución del puente sobre el río Torres, arrancaría a mediados de año, lo que a su vez coincidiría con la finalización del arreglo que se ejecuta en el río María Aguilar, cerca de la rotonda de la Y Griega.