El País

Lo que viene para la Circunvalación en 2026: tres obras y un tramo al límite

Intervención para ampliar paso sobre el Monumento al Agua, ampliación cerca de la Sinagoga y puente sobre el río Torres próximos a recibir orden de inicio

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Intersección monumento al Agua
A un costado del paso suṕerior del Monumento al Agua se colocaría un puente bailey para disponer de un carril adicional en sentido sur-norte (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CircunvalaciónPuente baileySinagoga
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.