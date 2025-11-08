Cierres viales en Circunvalación complican tránsito este fin de semana: vea los horarios y zona exacta

Trabajos se realizarán durante el día en ambos sentidos de la Circunvalación, informó el MOPT.

Este sábado 8 y domingo 9 de noviembre, el tránsito en Circunvalación, en las inmediaciones del puente sobre el río María Aguilar, podría complicarse aún más debido a cierres parciales de carril, en ambos sentidos.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que las labores se ejecutarán entre las 6:00 a.m. y las 5:00 p.m.

De acuerdo con la institución, los cierres serán intermitentes, según lo requiera el desarrollo de los trabajos en sitio.

Además, indicaron que no se aplicarán cierres totales de las vías.