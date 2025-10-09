Lluvias aumentan fallas en semáforos: estos son los detalles que debe conocer

Las fallas en semáforos aumentaron por las lluvias. La atención puede tardar hasta 15 días. Foto Jose Rivera c

Las fuertes lluvias que se han registrado en distintas zonas del país provocaron un incremento en las fallas de los sistemas de semáforos, según confirmó el Departamento de Semáforos de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito.

La institución recordó a la ciudadanía que puede reportar daños en estos dispositivos de forma telefónica o virtual, lo que permite una reparación más rápida y una mejor distribución de los recursos.

Para facilitar la atención, las autoridades recomendaron brindar la ubicación exacta del semáforo dañado y una breve descripción del problema, como luz fija, quemada, intermitente, semáforo girado o fallos en las botoneras o sistemas audibles peatonales.

Los reportes pueden realizarse a través de los siguientes medios:

Correo electrónico : semaforos@transito.go.cr

: semaforos@transito.go.cr Facebook : Semáforos Costa Rica (https://www.facebook.com/semaforoscostarica/)

: Semáforos Costa Rica (https://www.facebook.com/semaforoscostarica/) WhatsApp y llamadas : 8975-2270 / 6170-9279 / 6260-3271

: 8975-2270 / 6170-9279 / 6260-3271 Sistema de emergencias 9-1-1

Según datos oficiales, en lo que va del año se han atendido 1.452 semáforos tras reportes ciudadanos. Además, se ha dado mantenimiento preventivo a 672 sistemas, con acciones como limpieza, extracción de tiempos programados, revisión del sistema, reparación y actualización de inventario.

Los tiempos de respuesta varían según la zona. En áreas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), la atención puede demorar hasta 15 días, mientras que dentro de la GAM, se ofrece una respuesta en un plazo de 24 horas.