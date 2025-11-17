¿Llegó el ‘clima de diciembre’? IMN confirma cuándo inicia la estación seca en Costa Rica

El avance hacia la estación seca se dará de forma escalonada según la región climática. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Valle Central y el Pacífico Norte serán las primeras regiones en ingresar a la estación seca este año, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Entre el 17 y el 23 de noviembre se completará el tránsito hacia el periodo seco en esas dos zonas, una transición que comenzará a sentirse desde el inicio de esta semana.

Daniel Poleo, meteorólogo del IMN, explicó que el avance hacia la estación seca se dará de forma escalonada según la región climática:

Valle Central y Pacífico Norte: entre el 17 y el 23 de noviembre .

entre el Pacífico Central: entre el 23 y el 28 de noviembre .

entre el Pacífico Sur: alrededor de la segunda semana de diciembre , debido a que la zona de convergencia intertropical seguirá activa y generará lluvias intermitentes en esa región, lo que prolongará la transición.

El IMN recordó que este año la salida de la época lluviosa se presenta retrasada y con una transición extendida, respecto al comportamiento climático típico.

Hace unas semanas ya había advertido que la finalización de las precipitaciones este 2025 sería más lenta, especialmente en el Pacífico Sur, que será la última región en recibir el cambio definitivo hacia la estación seca.