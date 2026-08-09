El País

Lea aquí la tesis completa de Laura Fernández sobre la Contraloría y el control al Poder Ejecutivo

Antes de ser presidenta, Fernández escribió sobre cómo el Congreso y la Contraloría frenan al Ejecutivo. Este es el documento completo, tal como reposa en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco de la UCR

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Por Juan Fernando Lara Salas
En los estantes de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco de la UCR reposa, desde 2016, la tesis en donde la hoy presidenta Laura Fernández Delgado explicó por qué un país necesita frenos al poder que ejerce.
En los estantes de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco de la UCR reposa, desde 2016, la tesis en donde la hoy presidenta Laura Fernández Delgado explicó por qué un país necesita frenos al poder que ejerce. (Juan /Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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