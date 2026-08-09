Lea aquí la tesis completa de Laura Fernández sobre la Contraloría y el control al Poder Ejecutivo

En los estantes de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco de la UCR reposa, desde 2016, la tesis en donde la hoy presidenta Laura Fernández Delgado explicó por qué un país necesita frenos al poder que ejerce.

La tesis de maestría de Laura Fernández Delgado, titulada “El control político parlamentario a la luz de la composición del sistema de partidos en Costa Rica: El caso de la Contraloría General de la República como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa”, fue presentada en 2016 ante el Programa de Estudios de Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En ella, la hoy presidenta analiza cómo la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República actúan como freno y contrapeso al Poder Ejecutivo, y documenta con datos de dos periodos legislativos (1994-1998 y 2006-2010) las condiciones que fortalecen —o debilitan— esa función fiscalizadora.

El documento original se conserva en los estantes de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, en el campus Rodrigo Facio de la UCR. [Descargue aquí el documento completo].