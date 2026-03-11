Laura Fernández coincide con María Corina Machado durante toma de posesión de Kast en Chile

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, coincidió este miércoles con la líder opositora venezolana María Corina Machado a su llegada a la capital de Santiago, donde ambas asistieron al traspaso de poderes del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast.

El encuentro quedó registrado en un video publicado en las redes sociales de la Presidencia de la República, donde se describió el momento como un “encuentro casual”.

“Fue un encuentro casual, pero el abrazo de dos grandes mujeres no dejó ninguna duda sobre su compromiso de lucha por la libertad y el bienestar de sus pueblos. Se trata de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, y la lideresa venezolana, María Corina Machado”, señala el mensaje divulgado en redes sociales.

La publicación agrega que ambas participaron en las actividades previas al cambio de mando presidencial.

El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile, convirtiéndose en el mandatario de derecha más radical en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet.

El presidente Rodrigo Chaves, la presidente electa Laura Fernández y el nuevo presidente de Chile José Antonio Kast. Créditos:Casa Presidencial (Casa Presidencial/Casa Presidencial)

A la ceremonia asistieron mandatarios y representantes internacionales, entre ellos Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, así como el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, Rodrigo Paz de Bolivia, entre otros invitados.

Presidencia concluyó señalando que el saludo entre Fernández y Machado fue “un abrazo espontáneo y sincero que siembra esperanza para el futuro de Latinoamérica”.