Laura Fernández coincide con María Corina Machado durante toma de posesión de Kast en Chile

El encuentro entre la presidenta electa de Costa Rica y la líder opositora venezolana fue compartido en redes sociales por la Presidencia de Costa Rica.

Por Hillary Benavides Meléndez
La presidente electa Laura Fernández la líder opositora venezolana María Corina protagonizan encuentro en Chile. Créditos Casa Presidencial.
Laura FernándezMaría CorinaChileJosé Antonio KastCosta RicaVenezuela
Hillary Benavides Meléndez

Hillary Benavides Meléndez

Periodista en pasantía sección Nacionales. Graduada como licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad Latina de Costa Rica.

