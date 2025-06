Las 10 consultas médicas más comunes de los hombres en Costa Rica

La hipertensión, la diabetes y los niveles altos de colesterol son las principales razones por las que los hombres en Costa Rica acuden al médico, según datos de la CCSS de 2024.

Este análisis revela patrones de salud y la importancia de un estilo de vida consciente para la población masculina.

Con motivo del Día del Padre, la institución compartió los datos más comunes y aconsejó a los hombres sobre cómo mejorar y mantener la salud.

Estos son los diez motivos de consulta más comunes:

Estas diez causas agrupan una de cada tres atenciones (33,19%).

La cantidad de consultas no es la misma y varía según grupos de edad:

De 20 a 44 años: 1.196.869 atenciones.

De 45 a 64 años: 1.388.438 consultas.

De 65 años o más: 1.353.052 citas.

LEA MÁS: ¿De qué se enferman más los costarricenses y qué causa más muertes? CCSS realizó estudio y halló esto

¿Qué reflejan estos números sobre la salud masculina?

Asistir a chequeos médicos regulares puede ayudar a la detección temprana de enfermedades y a mayor calidad de vida para los hombres.

Las primeras cinco enfermedades más diagnosticadas reflejan descuidos en el estilo de vida, la alimentación y la adopción de conductas de riesgo, según el psicólogo Dagoberto Solano Marín.

“El tema de salud está atravesado directamente por un tema de género. Se cree que podría percibirse como débil, vulnerable o hasta afeminado el hecho de cuidarse. Eso va afectando la salud de las personas, exponiéndolas a riesgos laborales y de accidentes. Y ya cuando existen patologías, la gente tampoco se adhiere adecuadamente a los tratamientos. Dicen: ‘esto de tomar pastillas no es para mí, no puedo andar en eso por mi trabajo’”, destacó.

El especialista, quien coordina la Red de Hombres por la Igualdad de Género de la CCSS, añadió: “los hombres hemos aprendido a vivir poniendo en riesgo nuestra salud, porque se ha visto varonil ser despreocupado de la salud; pensar que cuando se está enfermo o se siente alguna molestia, eso no es nada y se me quita solo o con un trago, porque no tengo tiempo para ir al hospital”.

LEA MÁS: Accidentes de tránsito, agresiones y autolesiones impactan con fuerza en la salud pública de Costa Rica

Cuidar la salud masculina

Entre los cuidados para la salud física están:

Hacer al menos 30 minutos de actividad física al día.

Tener una alimentación balanceada y evitar comidas altas en grasa y sal. Incluir a diario frutas, verduras y leguminosas. Esto incluye una adecuada hidratación, de preferencia con agua.

Hacerse exámenes de sangre una vez al año para determinar niveles de colesterol, triglicéridos y hemoglobina, pero también infecciones de transmisión sexual.

A partir de los 40 años realizarse exámenes para evaluar la próstata: antígeno prostático y tacto rectal.

Acudir al médico cuando está enfermo.

No obligarse a trabajar si está enfermo.

Tomar los tratamientos médicos según la indicación del profesional.

Solano dio estos consejos para lograr una mejor salud mental.

Cuestionar si todo lo que nos ha enseñado la sociedad machista y la cultura patriarcal favorece co

mo seres humanos, como hombres. Es importante preguntarnos si lo aprendido sobre cómo debe ser un hombre hace bien o más bien pone en riesgo.

Identificar qué aleja a la persona del hombre que quiere ser: ese hombre saludable, sensato, que está bien para sí mismo y para los demás.

Reconocer las áreas fuertes, pero también aceptar las áreas en las que es necesario recibir apoyo y cuidado de los demás.

LEA MÁS: Muertes prematuras: ¿dónde muere más la gente antes de los 70 años en Costa Rica?