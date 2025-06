Accidentes de tránsito, agresiones y autolesiones impactan con fuerza en la salud pública de Costa Rica

Cuando se analizan las causas que más envían a las personas a los hospitales, con riesgo de muerte, hay una causa que se abre paso en medio de enfermedades cardiovasculares y cáncer: los traumatismos, lesiones y quemaduras producto de accidentes (de tránsito o laborales) o de actos de violencia.

A esto se le unen los trastornos por consumo de drogas y las autolesiones.

Esta es parte de las conclusiones del Perfil Epidemiológico 2019-2023, publicado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) este mes de mayo de 2025.

Cuando se abordan los casos que por su severidad requirieron de un hospital, la categoría Traumatismos, Fracturas y Quemaduras aparece en segundo lugar, con 121.230 internamientos en el quinquenio.

Al observar los días de hospitalización, este apartado ocupa el primer lugar, con 944.170. En otras palabras, cada estancia hospitalaria significa 7,79 días.

“Esto quiere decir que tienen una severidad tan fuerte que no pueden resolverse con atenciones médicas y necesitan tiempo de hospital. No son lesiones cualquiera, son de mucho desastre y deben permanecer varios días internados. Y, aunque no todas, muchas sí son prevenibles”, afirmó Roy Wong McClure, epidemiólogo de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud de la CCSS y coordinador del informe.

Solo las lesiones por accidentes de tránsito constituyen la quinta causa de muerte en el periodo analizado, con 3.940.

Las agresiones no se ven en las principales causas de consulta o internamiento, pero encontraron un lugar en las primeras diez causales de muerte, al ubicarse en el puesto 7, con 3.151 fallecimientos.

“Nos habla de un fenómeno social cada vez más común y al que se le debe poner atención, porque ya está repercutiendo directamente sobre nuestra salud”, destacó Wong.

Violencia y salud mental

Las hospitalizaciones y fallecimientos por lesiones relacionadas con violencia son cada vez más comunes en Costa Rica, según el Perfil Epidemiológico de la CCSS 2019-2023. (Imagen generada con IA / ChatGPT/Imagen generada con IA / ChatGPT)

En esta categoría se incluyen las lesiones autoinflingidas. Estas no se ven en los listados de más consultas médicas o internamientos, pero sí ingresan dentro de los primeros 10 causales de muertes, al ubicarse en el décimo puesto, con 2.108 decesos.

“Esto nos habla de la importancia de la atención en salud mental, de crear espacios en las diferentes comunidades, centros de trabajo y salud para promover la salud mental”, destacó Diana Paniagua Hidalgo, epidemióloga que también participó en la elaboración del reporte.

En este apartado se incluyen los trastornos por adicción, que aunque no se habla de ellos como violencia, porque se trata de una condición crónica, si habla de la salud mental de los costarricenses y cómo se actúa ante ella.

Los trastornos por uso de drogas están en el octavo lugar de mayor cantidad de atenciones médicas, con 371.140, y además se ubican en el octavo puesto de mayores estancias hospitalarias, con 193.641 días.

Este tipo de trastornos también significó las hospitalizaciones más largas, se vieron hasta un promedio de 50 días de internamiento.

“El país debe abordarlo. ¿Cómo los trastornos de uso de drogas han generado tanta hospitalizados? No es un problema mayor, porque si hay cinco en un hospital, hay 10 en clínicas buscando atención y todavía más en la comunidad sin buscar esa atención. Todavía son pocos los casos, pero debemos poner atención para que no aumenten”, especificó Wong.